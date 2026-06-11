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En fotos: la inauguración del Mundial 2026 en México

Las increíbles fotos que dejó el arranque de la Copa del Mundo este jueves.

Arrancó el Mundial. Foto: ReutersArrancó el Mundial. Foto: Reuters
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Se terminó la espera, este jueves 11 de junio arrancó la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Azteca de México. Te mostramos las mejores fotos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view as helicoptors fly over the stadium before the match REUTERS/Kai PfaffenbachArrancó el Mundial. Foto: Reuters
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Actress and FIFA World Cup 2026 Ambassador Salma Hayek Pinault before the match REUTERS/Kai PfaffenbachArrancó el Mundial. Foto: Reuters
Arrancó el Mundial. Foto: ReutersArrancó el Mundial. Foto: Reuters
Mundial 2026: las increíbles fotos de la ceremonia de inauguración en México

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Performers during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa SanchezArrancó el Mundial. Foto: Reuters
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Danny Ocean performs during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai PfaffenbachArrancó el Mundial. Foto: Reuters
Arrancó el Mundial. Foto: ReutersArrancó el Mundial. Foto: Reuters
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view of a replica World Cup trophy during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai PfaffenbachArrancó el Mundial. Foto: Reuters
Arranca el Mundial 2026: así fue el ingreso a la cancha en el estadio Azteca

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