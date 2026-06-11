Se terminó la espera, este jueves 11 de junio arrancó la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Azteca de México. Te mostramos las mejores fotos.
Llegó el Día M
En fotos: la inauguración del Mundial 2026 en México
Las increíbles fotos que dejó el arranque de la Copa del Mundo este jueves.
Arrancó el Mundial. Foto: Reuters
Arrancó el Mundial. Foto: Reuters
Arrancó el Mundial. Foto: Reuters
Arrancó el Mundial. Foto: Reuters
Arrancó el Mundial. Foto: Reuters
Arrancó el Mundial. Foto: Reuters
Arrancó el Mundial. Foto: Reuters
Arrancó el Mundial. Foto: Reuters
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