La selección argentina confirmó este jueves la convocatoria de Marcos Senesi para integrar la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Mundial 2026. El defensor nacido en Concordia ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha.
Marcos Senesi se mete en la lista de convocados de Scaloni
El defensor entrerriano finalmente fue convocado por el DT de la Selección Argentina para reemplazar a Leonardo Balerdi.
"El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó la cuenta oficial de la Albiceleste a través de sus redes sociales.
La decisión de Lionel Scaloni puso fin a varios días de especulaciones. Tras confirmarse la baja de Balerdi, el entrenador había explicado que se tomaría un tiempo para evaluar distintas alternativas y analizar la situación física de otros jugadores antes de anunciar al reemplazante.
La elección de Scaloni
Luego de la goleada sobre Islandia en uno de los últimos amistosos previos al Mundial, Scaloni había anticipado que todavía no tenía definida la sustitución del defensor del Olympique de Marsella.
"Tenemos una idea, pero capaz un día o dos nos vamos a tomar. La prueba de hoy nos despejó muchas dudas para ver qué le hace falta al equipo", había señalado el entrenador en conferencia de prensa.
La elección terminó recayendo sobre Senesi, un futbolista que el cuerpo técnico conoce desde hace tiempo y que venía siendo seguido de cerca por sus actuaciones en el fútbol europeo.
Su convocatoria también responde a una cuestión táctica. Además de desempeñarse como marcador central zurdo, puede ofrecer alternativas en el sector izquierdo de la defensa, una zona que generó preocupación en los últimos días debido a la sobrecarga muscular que arrastra Nicolás Tagliafico.
Un premio a la perseverancia
Para el defensor entrerriano, la citación representa una oportunidad largamente esperada. Durante gran parte del ciclo Scaloni estuvo en consideración para integrar distintas convocatorias, aunque nunca logró meterse en una lista mundialista.
Incluso llegó a ser seguido por la selección de Italia debido a sus raíces familiares, pero finalmente decidió esperar su oportunidad con la camiseta argentina.
A los 29 años, la lesión de Balerdi terminó abriéndole la puerta para disputar por primera vez una Copa del Mundo y formar parte del plantel que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.
Con su incorporación, las variantes defensivas argentinas quedan integradas por Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico y el propio Senesi.
Del Ciclón a la Premier League
Nacido en Concordia el 10 de mayo de 1997, Senesi inició su carrera profesional en San Lorenzo. Con la camiseta azulgrana disputó 72 partidos antes de ser transferido al Feyenoord de Países Bajos en 2019.
En el conjunto neerlandés jugó 116 encuentros, convirtió nueve goles y llegó a disputar la final de la UEFA Conference League. Su rendimiento llamó la atención del Bournemouth, que lo incorporó en 2022 para competir en la Premier League.
Durante las últimas cuatro temporadas se convirtió en una pieza fundamental del equipo inglés. En la campaña más reciente disputó 38 partidos oficiales, acumuló más de 3.300 minutos en cancha y aportó cinco asistencias.
Su regularidad lo transformó en uno de los defensores argentinos con mejor presente en Europa. Tras finalizar su vínculo con Bournemouth, fue anunciado recientemente como nuevo refuerzo del Tottenham Hotspur.
Su recorrido en la Selección
Senesi ya había vestido la camiseta argentina en categorías juveniles. Formó parte del plantel que disputó el Mundial Sub 20 de Corea del Sur en 2017 bajo la conducción de Claudio Úbeda y convirtió un gol frente a Guinea.
En la selección mayor suma tres partidos oficiales y su primera titularidad llegó en octubre de 2025. Ahora tendrá la posibilidad de sumar una nueva página a su historia con la Albiceleste al integrar la nómina definitiva para la Copa del Mundo.
En las próximas horas se incorporará a la concentración argentina para ponerse a disposición de Scaloni de cara al debut frente a Argelia, previsto para el próximo 16 de junio.
La definición no estuvo exenta de especulaciones. Entre los posibles reemplazantes también figuró el sancarlino Agustín Giay, de destacado presente en Palmeiras y con participación reciente en el ciclo de la Selección. El ex San Lorenzo aparecía como una alternativa por su capacidad para jugar como lateral o carrilero, aunque la necesidad de incorporar un defensor central zurdo terminó inclinando la balanza a favor de Senesi.