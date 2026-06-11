La final del Mundial 2026 no solo definirá al próximo campeón del fútbol mundial. También marcará un antes y un después en la historia del torneo con la realización del primer show de medio tiempo durante la Copa del Mundo.
Shakira cantará en el entretiempo: cómo será el show y dónde verlo
La cantante colombiana será una de las protagonistas del primer espectáculo musical de medio tiempo en la Copa del Mundo. Compartirá escenario con Madonna y BTS en un evento que FIFA busca convertir en un hito para el deporte y el entretenimiento global.
Entre las figuras centrales del espectáculo estará Shakira, una artista estrechamente vinculada a la historia reciente de los mundiales, que volverá a presentarse en el mayor escenario del fútbol internacional.
Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca de México será escenario del primer enfrentamiento de la Copa del Mundo que, tras el pitido inicial, pondrá la pelota a rodar entre México y Sudáfrica.
Sin embargo, 90 minutos antes del inicio, el partido contará con un espectáculo que cambiará la historia de este deporte porque no sólo se presentará la estrella colombiana, sino que además reunirá a figuras como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.
El encuentro tendrá lugar a partir de las 16.00 en México, por tanto, en Argentina se podrá ver a las 14.30 por televisión abierta a través de Telefe; en señales de DirecTV y Flow, en los canales 109 y 110; en la plataforma Paramount; TyC Sports y el servicio de streaming de Disney Plus.
El espectáculo será transmitido en vivo para millones de espectadores en todo el mundo y se perfila como una de las grandes apuestas de la FIFA para esta edición del campeonato.
Un espectáculo inédito
La incorporación de un show musical en el entretiempo representa una de las principales novedades del Mundial 2026. La iniciativa toma como referencia el modelo que desde hace años se desarrolla en el Super Bowl de la NFL, aunque adaptado al evento futbolístico más importante del planeta.
Según confirmó la FIFA, el espectáculo contará con la participación de Shakira, Madonna y BTS como artistas principales. La producción artística estará a cargo de Chris Martin, líder de la banda Coldplay, mientras que la organización se realizará en conjunto con la entidad Global Citizen.
La elección de Shakira no resulta casual. La cantante colombiana quedó asociada para siempre a la historia de los mundiales tras interpretar "Waka Waka (This Time for Africa)", la canción oficial de Sudáfrica 2010. El tema se convirtió en uno de los himnos deportivos más populares de las últimas décadas y consolidó el vínculo de la artista con el fútbol.
Para esta Copa del Mundo, además, Shakira presentó "Dai Dai", una canción creada especialmente para el torneo y vinculada a las acciones solidarias impulsadas por la FIFA y Global Citizen. La artista también integra el consejo asesor del Fondo Educativo FIFA Global Citizen, iniciativa que será uno de los ejes centrales del espectáculo.
La presencia de Madonna y del grupo surcoreano BTS completa una propuesta que busca combinar distintas generaciones y públicos de todo el mundo. La FIFA definió a los tres artistas como figuras con alcance global capaces de conectar con audiencias de diferentes culturas y edades.
Además de las actuaciones musicales, el show incluirá la participación de personajes de Sesame Street y The Muppets, una incorporación que apunta a reforzar el mensaje educativo y social que tendrá el evento.
Dónde se podrá ver y cuál es el objetivo del evento
La FIFA informó que el espectáculo será transmitido en vivo a través de las señales que posean los derechos oficiales de televisión del Mundial 2026 en cada país. Por lo tanto, los mismos canales y plataformas que emitan la final también ofrecerán la cobertura del show de medio tiempo.
Si bien todavía no se difundieron detalles técnicos sobre la duración definitiva del espectáculo, medios internacionales señalaron que la organización trabaja en un formato especial para compatibilizar la presentación artística con las exigencias reglamentarias de una final mundialista.
Incluso algunos grupos de televisión han planteado interrogantes sobre la extensión que tendrá el entretiempo, una cuestión que FIFA aún no terminó de definir.
Más allá del aspecto artístico, el evento tendrá una finalidad solidaria. La presentación servirá para impulsar el Fondo Educativo FIFA Global Citizen, un programa que busca recaudar recursos para ampliar el acceso a la educación y al deporte en comunidades vulnerables de distintos países.
La organización informó que parte de los ingresos vinculados al Mundial serán destinados a ese objetivo.
De acuerdo con la FIFA, la meta inicial es reunir 100 millones de dólares para financiar proyectos educativos y oportunidades deportivas para niños y adolescentes.
La iniciativa ya comenzó a distribuir fondos en distintos programas internacionales y espera aprovechar la enorme visibilidad de la Copa del Mundo para ampliar su alcance.
El Mundial 2026 será además el primero de la historia con 48 selecciones participantes y el de mayor cantidad de partidos disputados. En ese contexto, la organización busca sumar nuevas experiencias para los espectadores y potenciar el impacto global del torneo.