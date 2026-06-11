En una decisión sin precedentes para la política y el deporte moderno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, optó por no ocupar su lugar de privilegio en el palco de honor del Estadio Azteca durante la jornada inaugural del Mundial 2026. En su lugar, el boleto oficial número 001 fue entregado a Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven indígena y futbolista amateur de 21 años originaria del municipio de Tlaquilpa, ubicado en las Altas Montañas del estado de Veracruz.
Mundial 2026: por qué la presidenta de México cedió su palco de honor a una joven jugadora
La mandataria Claudia Sheinbaum decidió no asistir a la ceremonia inaugural y entregó el boleto oficial número 001 a una futbolista amateur de Veracruz. Se convierte en la segunda Jefa de Estado en la historia en ausentarse del partido de apertura de una Copa del Mundo.
Con esta determinación, Sheinbaum se transformó en la segunda mandataria en toda la historia de los mundiales en ausentarse de una ceremonia de apertura, un hecho que no ocurría desde hace 88 años, cuando el presidente francés Albert Lebrun no asistió al partido inaugural de la Copa del Mundo de Francia 1938.
De las Altas Montañas al templo del fútbol
Yolett Cervantes fue la ganadora del concurso nacional impulsado por el Gobierno de México bajo la consigna "Representa a México en la inauguración del mundial". Al hacer la entrega simbólica del pase, la Jefa de Estado mexicana argumentó su postura: "Yo voy a estar en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar allí. Pienso que una joven que juega al fútbol es una gran representante de nuestro país".
Durante el acto oficial, la mandataria se dirigió de manera directa a la joven veracruzana y a las demás ganadoras del certamen federal: "Son el orgullo de México. No van a representar a la presidenta ni a la jefa de gobierno, van a representar a todo México". La iniciativa oficial incluyó además el envío de otras dos jóvenes a los partidos correspondientes a las sedes de Guadalajara y Monterrey.
El mensaje político y el reclamo a las instituciones
Más allá del impacto simbólico, la decisión de Sheinbaum trajo consigo un fuerte mensaje hacia las estructuras del fútbol profesional mexicano. La presidenta aprovechó el marco de la entrega para solicitar públicamente a los clubes de la liga local que fortalezcan y promuevan la creación de canteras juveniles propias.
El objetivo planteado por el Ejecutivo es el desarrollo integral del deporte desde la infancia, garantizando oportunidades de acceso para sectores históricamente relegados y visibilizando el rol de la mujer en una disciplina masiva. "El fútbol también lo pueden jugar las mujeres", remarcó de forma tajante durante su comparecencia, buscando que historias como la de Cervantes dejen de ser la excepción dentro del balompié norteamericano.
Un torneo de contrastes geopolíticos
El gesto se da en el inicio del campeonato más extenso de la historia de la FIFA, el cual cuenta por primera vez con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos. El evento, organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá, expone visiones notablemente diferentes entre sus anfitriones.
Mientras México abraza la competencia desde la mística de sus sectores populares y la carga histórica de convertir al Azteca en el único estadio del planeta en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026), sus socios del norte encaran el torneo desde ópticas distintas. Estados Unidos lo plantea como el pináculo del negocio deportivo global y Canadá como una vidriera para celebrar la diversidad cultural.