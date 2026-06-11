#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Estadio Azteca

Mundial 2026: por qué la presidenta de México cedió su palco de honor a una joven jugadora

La mandataria Claudia Sheinbaum decidió no asistir a la ceremonia inaugural y entregó el boleto oficial número 001 a una futbolista amateur de Veracruz. Se convierte en la segunda Jefa de Estado en la historia en ausentarse del partido de apertura de una Copa del Mundo.

Yolett Cervantes fue la ganadora del concurso nacional impulsado por el Gobierno de México bajo la consigna "Representa a México en la inauguración del mundial". Yolett Cervantes fue la ganadora del concurso nacional impulsado por el Gobierno de México bajo la consigna "Representa a México en la inauguración del mundial".
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En una decisión sin precedentes para la política y el deporte moderno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, optó por no ocupar su lugar de privilegio en el palco de honor del Estadio Azteca durante la jornada inaugural del Mundial 2026. En su lugar, el boleto oficial número 001 fue entregado a Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven indígena y futbolista amateur de 21 años originaria del municipio de Tlaquilpa, ubicado en las Altas Montañas del estado de Veracruz.

Mirá tambiénConflicto en México a 48 hs del inicio del Mundial: manifestantes bloquean el acceso al estadio Azteca

Con esta determinación, Sheinbaum se transformó en la segunda mandataria en toda la historia de los mundiales en ausentarse de una ceremonia de apertura, un hecho que no ocurría desde hace 88 años, cuando el presidente francés Albert Lebrun no asistió al partido inaugural de la Copa del Mundo de Francia 1938.

..El boleto oficial número 001 fue entregado a Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven indígena y futbolista amateur de 21 años.

De las Altas Montañas al templo del fútbol

Yolett Cervantes fue la ganadora del concurso nacional impulsado por el Gobierno de México bajo la consigna "Representa a México en la inauguración del mundial". Al hacer la entrega simbólica del pase, la Jefa de Estado mexicana argumentó su postura: "Yo voy a estar en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar allí. Pienso que una joven que juega al fútbol es una gran representante de nuestro país".

Durante el acto oficial, la mandataria se dirigió de manera directa a la joven veracruzana y a las demás ganadoras del certamen federal: "Son el orgullo de México. No van a representar a la presidenta ni a la jefa de gobierno, van a representar a todo México". La iniciativa oficial incluyó además el envío de otras dos jóvenes a los partidos correspondientes a las sedes de Guadalajara y Monterrey.

Mirá tambiénLlegó el día M: arrancó el Mundial 2026, la información minuto a minuto

El mensaje político y el reclamo a las instituciones

Más allá del impacto simbólico, la decisión de Sheinbaum trajo consigo un fuerte mensaje hacia las estructuras del fútbol profesional mexicano. La presidenta aprovechó el marco de la entrega para solicitar públicamente a los clubes de la liga local que fortalezcan y promuevan la creación de canteras juveniles propias.

El objetivo planteado por el Ejecutivo es el desarrollo integral del deporte desde la infancia, garantizando oportunidades de acceso para sectores históricamente relegados y visibilizando el rol de la mujer en una disciplina masiva. "El fútbol también lo pueden jugar las mujeres", remarcó de forma tajante durante su comparecencia, buscando que historias como la de Cervantes dejen de ser la excepción dentro del balompié norteamericano.

..La iniciativa oficial incluyó además el envío de otras dos jóvenes a los partidos correspondientes a las sedes de Guadalajara y Monterrey.

Un torneo de contrastes geopolíticos

El gesto se da en el inicio del campeonato más extenso de la historia de la FIFA, el cual cuenta por primera vez con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos. El evento, organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá, expone visiones notablemente diferentes entre sus anfitriones.

Mientras México abraza la competencia desde la mística de sus sectores populares y la carga histórica de convertir al Azteca en el único estadio del planeta en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026), sus socios del norte encaran el torneo desde ópticas distintas. Estados Unidos lo plantea como el pináculo del negocio deportivo global y Canadá como una vidriera para celebrar la diversidad cultural.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
México
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
FIFA
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro