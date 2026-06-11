Estadio Azteca

Mundial 2026: por qué la presidenta de México cedió su palco de honor a una joven jugadora

La mandataria Claudia Sheinbaum decidió no asistir a la ceremonia inaugural y entregó el boleto oficial número 001 a una futbolista amateur de Veracruz. Se convierte en la segunda Jefa de Estado en la historia en ausentarse del partido de apertura de una Copa del Mundo.