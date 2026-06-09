El Mundial 2026 tiene fecha de inicio y también una sombra que amenaza con empañar su inauguración. A 48 horas del partido entre México y Sudáfrica en el Azteca, miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon este martes una avenida que conduce al recinto, en el marco de una huelga que ya lleva días generando caos en la capital mexicana.
Conflicto en México a 48 hs del inicio del Mundial: manifestantes bloquean el acceso al estadio Azteca
A dos días de la inauguración de la Copa del Mundo, miles de maestros de la CNTE bloquearon una avenida que conduce al estadio en Ciudad de México exigiendo aumentos salariales y la derogación de una ley de pensiones. El jueves desde las 16 (hora Argentina), el seleccionado local recibe a Sudáfrica en el primer partido del Grupo A.
"Pretendemos llegar al estadio",advirtió uno de los manifestantes.La presidenta Claudia Sheinbaum salió a garantizar que la ceremonia inaugural del jueves está asegurada, aunque reconoció que sigue de cerca la situación.
La respuesta del gobierno
Las autoridades no esperaron: desplegaron miles de agentes y colocaron barreras de concreto a un kilómetro del Azteca para impedir el avance de la marcha, que al momento de los últimos reportes todavía no había llegado al estadio.
La CNTE, que desde la semana pasada protagoniza protestas diarias en la capital, derribo días atrás estatuas alusivas al Mundial en el Paseo de la Reforma y ya convocó a nuevas movilizaciones para el jueves, el mismo día del partido inaugural. Familiares de personas desaparecidas también anunciaron que saldrán a las calles ese día.
Sheinbaum fue contundente en su lectura política del conflicto: "Lo vemos como una provocación para decir 'miren qué mal está la situación en México'. En México no hay problema, hay muchos problemas, pero los atendemos. El Mundial se va a disfrutar igual." La mandataria también aclaró que no asistirá a la apertura en el Azteca, aunque evalúa estar presente en el Fan Fest del Zócalo.
Los manifestantes son docentes de 34 secciones de la Coordinadora, principalmente de Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán. Reclaman aumento salarial, la derogación de la ley de pensiones y la eliminación de los efectos de la reforma educativa de 2007.
"Queremos jubilaciones dignas. Exigimos que la presidenta se siente a negociar", expresaron desde las columnas de la marcha. Desde la conducción del gremio fueron claros: "Vamos a seguir en la huelga, vamos a seguir en el plantón."
Expectativa mundial
México se prepara para recibir al mundo. Están previstos más de 100 mil efectivos entre soldados, marinos, guardias nacionales y policías desplegados en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y los principales destinos turísticos.
El Azteca acogerá el jueves la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA con el partido México-Sudáfrica a las 13 horas locales, las 16 de Argentina. El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá hasta el 19 de julio.