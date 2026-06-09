Prometen más movilizaciones

Conflicto en México a 48 hs del inicio del Mundial: manifestantes bloquean el acceso al estadio Azteca

A dos días de la inauguración de la Copa del Mundo, miles de maestros de la CNTE bloquearon una avenida que conduce al estadio en Ciudad de México exigiendo aumentos salariales y la derogación de una ley de pensiones. El jueves desde las 16 (hora Argentina), el seleccionado local recibe a Sudáfrica en el primer partido del Grupo A.