El “10”, su momento y records por conseguir

¿Qué Messi veremos en este Mundial?

Cumplirá en breve 39 años, es un “animal competitivo” y algunas de sus incomparables cualidades seguirán intactas. En muchas acciones de juego, podrá tener la gravitación de siempre; en otras no. Tiene al alcance la posibilidad de superar la marca de Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales, pero con un fuerte competidor: Mbappé.