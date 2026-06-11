En el marco de la cobertura especial del Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026 que realiza El Litoral, los corresponsales probaron un taxi autónomo.
"No maneja nadie": El Litoral probó un taxi autónomo por las calles de Miami
La particular experiencia de los corresponsales presentes en el país norteamericano para la cobertura especial del Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.
La experiencia compartida en vivo en CyD Litoral se realizó este jueves a primera hora de la mañana por la calles de Miami, Florida, sede de la cobertura de El Litoral.
La experiencia
Enrique Cruz y Fernando “Coto” Nicola se subieron durante 10 minutos a este vehículo de la empresa Waymo que no posee un conductor humano y se conduce de manera autónoma.
Cruz aclaró que se mantiene la obligación de abrocharse el cinturón y mostró como el “conductor fantasma” también tiene colocado el dispositivo de seguridad ante las características de fábrica.
“Mirá si nos llegan a parar ahora en la esquina y nos hacen un un control de alcoholemia al conductor y da positivo, 1.5 da. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Nos meten en cana a nosotros? Esto es una cosa de loco”, bromeó el periodista de El Litoral.
“Se piden, se piden como una aplicación de viaje normal mal, común. Y se manejan solos”, explicó Enrique y sumó: “Te van dando indicaciones”.
De qué producto se trata
Waymo, anteriormente conocida como Proyecto de vehículo autónomo de Google, es una empresa desarrolladora de vehículos autónomos perteneciente al conglomerado Alphabet.
La tecnología desarrollada por Waymo permite a un auto conducirse autónomamente por ciudad y por carretera, detectando otros vehículos, señales de tráfico, peatones, etc.
Inicialmente el líder del proyecto “Google self-driving car project” fue el ingeniero alemán de Google Sebastian Thrun, director del Stanford Artificial Intelligence Laboratory y coinventor de Google Street View.
El equipo de Thrun en Stanford creó el vehículo robótico Stanley, que fue el ganador del DARPA Grand Challenge en 2005, otorgado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y dotado con un premio de 2 millones de dólares.[2] El equipo encargado del proyecto estaba formado por 15 ingenieros de Google entre los que se encontraban Chris Urmson, Mike Montemerlo, y Anthony Levandowski, quienes habían trabajado en el DARPA Grand and Urban Challenges.
El estado estadounidense de Nevada aprobó el 29 de junio de 2011 una ley que permite la operación de coches sin conductor. Google había presionado para el establecimiento de leyes para coches sin conductor.
La ley de Nevada entró en vigor el 1 de marzo de 2012, y el Nevada Department of Motor Vehicles expidió la primera licencia para un coche autónomo en mayo de 2012. Esta licencia fue para un Toyota Prius modificado con la tecnología experimental sin conductor de Google.