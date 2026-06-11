El Mundial 2026 comenzó oficialmente este jueves con una ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México que rápidamente se convirtió en tendencia mundial en las redes sociales.
Shakira, las Labubus y una lluvia de memes: así reaccionaron las redes a la apertura del Mundial
La ceremonia inaugural en el Estadio Azteca generó miles de comentarios en redes sociales. Shakira volvió a ser protagonista y las Labubus sorprendieron a los fanáticos.
La apertura marcó un hecho inédito para la Copa del Mundo, ya que por primera vez habrá tres ceremonias distribuidas entre los países organizadores: México, Canadá y Estados Unidos.
Mientras México y Sudáfrica se preparaban para disputar el partido inaugural, miles de usuarios comentaban cada detalle del espectáculo, que dejó una gran cantidad de memes y reacciones virales.
Shakira volvió a adueñarse de la escena
Uno de los momentos más comentados de la ceremonia fue la presentación de Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy para interpretar "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.
La cantante colombiana volvió a estar ligada a una Copa del Mundo y muchos usuarios la bautizaron como la "reina de los Mundiales", recordando sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Las publicaciones relacionadas con la artista dominaron las tendencias en distintas plataformas durante varias horas.
Las Labubus sorprendieron en la ceremonia
Otro de los fenómenos inesperados de la jornada fue la aparición de las populares Labubus, personajes que forman parte de una línea de figuras coleccionables que ganó notoriedad en los últimos años.
Su presencia en el espectáculo generó sorpresa entre muchos espectadores y dio origen a una enorme cantidad de memes y comentarios humorísticos.
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y se transformaron en uno de los temas más comentados del evento.
Música, color y artistas internacionales
La ceremonia comenzó con la participación de Lila Downs, quien brindó un mensaje de bienvenida antes de la salida del trofeo de la Copa del Mundo al centro del campo de juego.
Posteriormente se presentaron Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules junto a Belinda y el colombiano J Balvin, que apareció sobre el escenario a bordo de un vehículo especialmente diseñado para el espectáculo.
La actriz Salma Hayek también formó parte del evento como embajadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El Azteca volvió a hacer historia
Con esta inauguración, el Estadio Azteca se convirtió en el único escenario del planeta en albergar tres ceremonias inaugurales de una Copa del Mundo.
El histórico estadio mexicano ya había sido sede de las aperturas de los Mundiales de 1970 y 1986.
La celebración concluyó con un show de fuegos artificiales antes del ingreso de los seleccionados de México y Sudáfrica para disputar el primer encuentro oficial del torneo.