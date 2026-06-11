La otra cara del Mundial de fútbol

Miami es una aventura, empezando por comer: cómo es ir al supermercado

Los enviados de El Litoral te cuentan lo que sale sentarse a almorzar o cenar en un restaurante de Miami Beach. El final de la historia, ya se lo imaginan: el siempre bien ponderado supermercado, como alivio para el bolsillo.