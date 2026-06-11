Miami, en el estado de Florida en Estados Unidos, es una aventura, pero si hablamos de comida, esa misma aventura se convierte en algo bastante caro. Veamos: un plato de pastas, con una gaseosa o un agua, cuesta unos 30 dólares. Pero a eso hay que sumar los impuestos, el pan (9 dólares la panera para dos) y un cargo de casi un 20 por ciento que incluirá propina, servicio de mesa y vaya uno a saber qué mas. Conclusión: esos 30 dólares se van a más de 40 por un simple plato de spaghetti o una lasagna. Unos 60.000 pesos argentinos.
Miami es una aventura, empezando por comer: cómo es ir al supermercado
Los enviados de El Litoral te cuentan lo que sale sentarse a almorzar o cenar en un restaurante de Miami Beach. El final de la historia, ya se lo imaginan: el siempre bien ponderado supermercado, como alivio para el bolsillo.
En Española way, icónica calle peatonal y distrito histórico en el corazón de South Beach. Entre Washington y Pennsylvania Avenues, muy cerquita de Ocean Drive donde también se puede disfrutar de un amplio polo gastronómico, un plato de pescado (salmón) con verduras salteadas, está en el orden de los 39 dólares. Cuando se pide la cuenta, los 39 dólares trepan a poquito más de 60. Casi 100.000 pesos… Una locura.
¿Cuál es la solución si la idea es no caer en los negocios de la llamada “comida chatarra”?, el supermercado. Porque Miami Beach tiene mar turquesa y palmeras perfectas, pero también tiene precios que te hacen extrañar hasta el almacén de la esquina.
Por eso, mientras el mundo piensa que los periodistas que vienen a cubrir el Mundial viven de hamburguesas gigantes y cenas frente al océano, la realidad suele empezar en otro lugar: el supermercado.
A las ocho de la mañana, cuando los turistas todavía buscan la playa, hay argentinos empujando changuitos por los pasillos de Publix. Algunos comparan precios como si estuvieran definiendo una táctica para la Selección. Otros descubren que una botella de agua puede costar menos que un café en Ocean Drive.
En los carritos aparecen viejos conocidos: pan lactal, queso en fetas, yogures, frutas y alguna bandeja de pollo para resolver varias comidas de una sola vez. Nada glamoroso. Nada que vaya a salir en Instagram. Pero sí lo suficientemente práctico para sobrevivir varias semanas de cobertura.
Porque detrás de cada transmisión en vivo, de cada nota y de cada salida al aire, hay una cuenta que cerrar. Y en una ciudad donde un almuerzo puede costar lo mismo que una entrada para un partido, el supermercado se convierte en una especie de embajada argentina.