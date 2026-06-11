La espera terminó. Después de cuatro años, la Copa del Mundo volvió a ponerse en marcha y lo hizo con una jornada cargada de simbolismo. El estadio Azteca, escenario de las inauguraciones de 1970 y 1986, volvió a hacer historia al albergar el partido de apertura del Mundial 2026, que por primera vez cuenta con 48 equipos y tres países organizadores.
Con una fiesta en el Azteca y el triunfo de México, comenzó el Mundial 2026
La ceremonia inaugural se realizó en el estadio Azteca con un espectáculo musical encabezado por artistas latinoamericanos. El torneo se disputa por primera vez en tres países y reúne a 48 selecciones en la edición más extensa de la historia.
Antes del pitazo inicial, la FIFA organizó una ceremonia de apertura con fuerte impronta latinoamericana. Artistas como Shakira, Maná, J Balvin, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules participaron del espectáculo, mientras que la actriz mexicana Salma Hayek fue una de las figuras centrales de la presentación.
México arrancó con una victoria
La selección mexicana fue la encargada de abrir el torneo y respondió a las expectativas de sus hinchas. El equipo dirigido por Javier Aguirre se impuso por 2 a 0 ante Sudáfrica en un estadio colmado y desató la celebración de los aficionados locales.
Miles de personas siguieron el encuentro tanto en el Azteca como en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se vivió una verdadera fiesta mundialista. Más de 50.000 personas se congregaron en el Zócalo para observar el partido en pantallas gigantes instaladas especialmente para la ocasión.
Un Mundial histórico
La edición 2026 marca varios hitos. Es la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y la primera con 48 selecciones participantes. Además, se disputarán 104 partidos a lo largo de poco más de un mes.
Aunque Estados Unidos albergará la mayor cantidad de encuentros, México tuvo el privilegio de abrir el certamen con una jornada que combinó música, tradición y fútbol. El inicio del torneo estuvo acompañado por un clima de entusiasmo, aunque también por protestas sociales y reclamos vinculados con el costo del evento y otras demandas ciudadanas.
Con el balón ya en movimiento, el Mundial 2026 comenzó oficialmente y dio inicio a una competencia que se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se dispute la final en Estados Unidos.