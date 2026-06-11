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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Copa del Mundo

Con una fiesta en el Azteca y el triunfo de México, comenzó el Mundial 2026

La ceremonia inaugural se realizó en el estadio Azteca con un espectáculo musical encabezado por artistas latinoamericanos. El torneo se disputa por primera vez en tres países y reúne a 48 selecciones en la edición más extensa de la historia.

El estadio Azteca volvió a ser escenario de una inauguración mundialista. Foto: ReutersEl estadio Azteca volvió a ser escenario de una inauguración mundialista. Foto: Reuters
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La espera terminó. Después de cuatro años, la Copa del Mundo volvió a ponerse en marcha y lo hizo con una jornada cargada de simbolismo. El estadio Azteca, escenario de las inauguraciones de 1970 y 1986, volvió a hacer historia al albergar el partido de apertura del Mundial 2026, que por primera vez cuenta con 48 equipos y tres países organizadores.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Cesar Montes reacts after being shown a red card by referee Wilton Pereira Sampaio REUTERS/Raquel CunhaMéxico comenzó el Mundial con una victoria por 2 a 0 sobre Sudáfrica ante una multitud. Foto: Reuters

Antes del pitazo inicial, la FIFA organizó una ceremonia de apertura con fuerte impronta latinoamericana. Artistas como Shakira, Maná, J Balvin, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules participaron del espectáculo, mientras que la actriz mexicana Salma Hayek fue una de las figuras centrales de la presentación.

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México arrancó con una victoria

La selección mexicana fue la encargada de abrir el torneo y respondió a las expectativas de sus hinchas. El equipo dirigido por Javier Aguirre se impuso por 2 a 0 ante Sudáfrica en un estadio colmado y desató la celebración de los aficionados locales.

Miles de personas siguieron el encuentro tanto en el Azteca como en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se vivió una verdadera fiesta mundialista. Más de 50.000 personas se congregaron en el Zócalo para observar el partido en pantallas gigantes instaladas especialmente para la ocasión.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Shakira performs during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAYShakira encabezó el espectáculo artístico que dio inicio a la Copa del Mundo 2026.

Un Mundial histórico

La edición 2026 marca varios hitos. Es la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y la primera con 48 selecciones participantes. Además, se disputarán 104 partidos a lo largo de poco más de un mes.

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Aunque Estados Unidos albergará la mayor cantidad de encuentros, México tuvo el privilegio de abrir el certamen con una jornada que combinó música, tradición y fútbol. El inicio del torneo estuvo acompañado por un clima de entusiasmo, aunque también por protestas sociales y reclamos vinculados con el costo del evento y otras demandas ciudadanas.

Con el balón ya en movimiento, el Mundial 2026 comenzó oficialmente y dio inicio a una competencia que se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se dispute la final en Estados Unidos.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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