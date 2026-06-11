Una tragedia se produjo este jueves en las inmediaciones del Estadio Azteca, en Ciudad de México, durante la previa del partido inaugural del Mundial 2026. Un hincha alemán de 81 años murió tras sufrir una descompensación mientras se dirigía al estadio.
Murió un hincha alemán en las afueras del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial
El aficionado sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras ingresaba al Estadio Azteca para presenciar la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica.
El hecho ocurrió en la zona de acceso cercana a la Puerta 1, donde miles de personas ingresaban para asistir a la ceremonia inaugural y al encuentro entre México y Sudáfrica.
Se descompensó en medio del ingreso
Según reportaron medios mexicanos y testigos presentes en el lugar, el hombre se desplomó repentinamente mientras avanzaba entre la multitud que ingresaba al estadio.
Personal de emergencias acudió de inmediato y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar con el objetivo de estabilizar al aficionado.
Las tareas de asistencia se extendieron durante varios minutos ante la mirada de otros espectadores que aguardaban para ingresar al recinto.
Los intentos de reanimación
A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre no logró recuperarse y se confirmó su fallecimiento poco después del episodio.
Las maniobras fueron registradas por algunos asistentes y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales durante las horas previas al inicio del Mundial.
La situación generó preocupación momentánea en uno de los accesos principales del estadio, aunque el operativo de ingreso continuó desarrollándose.
La actividad siguió con normalidad
Pese al impacto provocado por el hecho, la organización mantuvo sin modificaciones el cronograma previsto para la ceremonia inaugural y el partido de apertura de la Copa del Mundo.
Las autoridades no informaron inconvenientes adicionales en los accesos ni alteraciones significativas en el ingreso de los espectadores al Estadio Azteca.
El encuentro entre México y Sudáfrica se disputó según lo programado, dando inicio oficial al Mundial 2026.