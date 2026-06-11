El cuerpo médico de la Selección Argentina le realizó estudios a Emiliano Martínez y decidió retirarle el yeso del dedo anular de la mano derecha. Dibu avanza favorablemente en su recuperación y será titular en el debut de la Albiceleste en el Mundial ante Argelia el próximo martes a las 22.00 en Kansas.
Dibu Martínez se entrenó con guantes y será titular en el debut de la Selección ante Argelia
El arquero avanza a paso firme en su recuperación de la fractura del dedo anular de la mano derecha, hoy le sacaron el yeso y estará presente en el estreno de la Albiceleste en el Mundial.
En el entrenamiento de este jueves ya practicó con guantes y, aunque al principio se lo notó un poco incómodo, pudo trabajar con normalidad. Una imagen que sin dudas llevó tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Scaloni en un día cargado de informaciones y con el desgarro de Tagliafico como dato negativo.
Lesión, título y recuperación express
Dibu Martínez se encuentra en la última etapa de rehabilitación de la fractura sufrida durante la entrada en calor de la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. No se perdió el partido debido a su importancia y tampoco fue intervenido quirúrgicamente por la proximidad del Mundial, dos motivos que realentizaron su recuperación.
Se sumó a la concentración de la Selección Argentina con un vendaje en su dedo y durante los entrenamientos realizó ejercicios con los pies o practicó a una mano. Poco a poco el hueso fue soldando hasta hoy, día en el que decidieron retirarle el yeso y colocarle un apósito en el dedo. Las exigencias irán aumentando progresivamente con el correr de los días.
Exigencia en aumento
Durante el tiempo que tuvo acceso la prensa, Dibu practicó reflejos con pelotas de tenis: las que le llegaban a la derecha las devolvía, mientras que apretaba las que iban a su mano izquierda. Luego, con las pelotas que se utilizarán en el Mundial, todos los remates fueron hacia el lado donde no tiene lesión.
De lo que no hay dudas es de su titularidad para el partido ante Argelia. El marplatense llegará al estreno 27 días después de haber sufrido la lesión y defenderá los tres palos de la Selección Argentina por segundo Mundial consecutivo pese a que no vio acción en los dos amistosos previos -ante Honduras atajaron Juan Musso y Santiago Beltrán, mientras que frente a Islandia lo hizo Gerónimo Rulli.