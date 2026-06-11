Anunció su retiro internacional

Japón pierde a su capitán para el Mundial: se lesionó Wataru Endo

El mediocampista del Liverpool quedó desafectado de la Copa del Mundo 2026 por una lesión en el pie y confirmó que no volverá a jugar con la selección japonesa. El delantero Shuto Machino será su reemplazante. El equipo nipón debuta el domingo ante Países Bajos.