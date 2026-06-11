#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Anunció su retiro internacional

Japón pierde a su capitán para el Mundial: se lesionó Wataru Endo

El mediocampista del Liverpool quedó desafectado de la Copa del Mundo 2026 por una lesión en el pie y confirmó que no volverá a jugar con la selección japonesa. El delantero Shuto Machino será su reemplazante. El equipo nipón debuta el domingo ante Países Bajos.

Wataru Endo, una baja sensible para el seleccionado nipón. Foto: Archivo.Wataru Endo, una baja sensible para el seleccionado nipón. Foto: Archivo.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Japón sufrió una baja de enorme impacto a horas del inicio de su participación en el Mundial de la FIFA 2026. El capitán Wataru Endo fue desafectado de la convocatoria por una lesión y, además, anunció su retiro definitivo del seleccionado nacional.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v AFC Bournemouth - Anfield, Liverpool, Britain - August 19, 2023 Liverpool's Wataru Endo REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.Wataru Endo, del Liverpool, se retiró de su selección.

El volante de 33 años, que milita en el Liverpool, arrastraba problemas físicos desde febrero, cuando sufrió una lesión en el pie durante la temporada europea. Aunque había sido incluido en la lista definitiva de los "Samurai Blue" con la esperanza de llegar en condiciones al torneo, finalmente no logró recuperarse y decidió dar un paso al costado.

Mirá tambiénCon una sólida actuación, México le ganó a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026

Deja la selección

Endo comunicó la noticia a través de un mensaje en el que expresó su decepción por perderse la Copa del Mundo, aunque aseguró no tener arrepentimientos. “Hice todo lo que pude desde que me lesioné”, señaló el mediocampista, quien también confirmó que este será el final de su ciclo con la selección japonesa.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Japan Training - Nashville SC, Nashville, Tennessee, U.S. - June 11, 2026 Japan's Kou Itakura and teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Alan PoiznerJapón prepara su debut ante Países Bajos del domingo.

El futbolista había disputado más de 70 encuentros con Japón, participó en dos Mundiales y se convirtió en uno de los líderes de una generación que logró consolidar al seleccionado asiático entre los más competitivos del continente. Desde 2023 ejercía además la capitanía del equipo nacional.

Mirá tambiénCon una fiesta en el Azteca y el triunfo de México, comenzó el Mundial 2026

Debuta el domingo

Para cubrir su ausencia, la Asociación Japonesa de Fútbol convocó al delantero Shuto Machino, actualmente en el Borussia Mönchengladbach alemán. Japón integra el Grupo F y debutará en el Mundial frente a Países Bajos en los Estados Unidos, en una zona que también comparte con Túnez y Suecia.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
FIFA
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Japón
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro