Grupo B

Canadá y Bosnia-Herzegoniva protagonizaron el primer empate del Mundial

Fue 1 a 1 en Toronto entre uno de los anfitriones y el seleccionado balcánico. Los bosnios se pusieron en ventaja por intermedio de Lukic a los 21 minutos de juego, mientras que el ingresado Larin lo igualó para los canadienses, que sumaron su primer punto en la historia de la Copa del Mundo. Este sábado Suiza y Qatar completan la fecha inicial de esta zona.