La primera jornada del Grupo A del Mundial 2026 dejó un panorama inicial favorable para México y Corea del Sur, que comenzaron su recorrido con victorias y se posicionaron en los primeros lugares de la tabla. Ambos seleccionados aprovecharon sus oportunidades y dieron un paso importante en la pelea por la clasificación.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del jueves
Las selecciones de México y Corea del Sur comenzaron con victorias y lideran el Grupo A tras la primera fecha, mientras Sudáfrica y República Checa quedaron relegados.
Análisis de los partidos
México abrió la Copa del Mundo con un triunfo sólido por 2-0 frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. El conjunto dirigido por Javier Aguirre tomó rápidamente el control del partido y logró abrir el marcador a los ocho minutos por intermedio de Julián Quiñones. El local dominó el desarrollo y sostuvo la diferencia con autoridad.
En el complemento, el encuentro se inclinó todavía más para el anfitrión luego de la expulsión de Yaya Sithole. Raúl Jiménez amplió la ventaja de cabeza y encaminó la victoria mexicana. Sobre el cierre, Themba Zwane también vio la roja en Sudáfrica y César Montes fue expulsado en el Tri, una baja sensible para el próximo compromiso.
Más tarde, Corea del Sur protagonizó una de las remontadas destacadas de la jornada al vencer 2-1 a República Checa en Guadalajara. El equipo asiático había mostrado mayor iniciativa durante gran parte del partido, aunque se encontró con una actuación destacada del arquero Matej Kovář.
La sorpresa llegó a los 59 minutos, cuando Ladislav Krejčí puso en ventaja al conjunto europeo tras una pelota detenida. Sin embargo, Corea del Sur reaccionó, sostuvo el protagonismo ofensivo y logró revertir el resultado para sumar tres puntos fundamentales en el estreno mundialista. El triunfo le permitió quedar muy bien posicionado antes del cruce frente a México.
Así quedaron las posiciones
Tras la primera fecha, México quedó como líder del Grupo A con 3 puntos y una diferencia de gol de +2, producto del triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica. La selección anfitriona tomó ventaja en la zona y afrontará la próxima jornada con la posibilidad de encaminar su clasificación a la siguiente ronda.
Corea del Sur aparece como escolta, también con 3 unidades, aunque con una diferencia de gol de +1 luego de imponerse 2-1 frente a República Checa. La diferencia de tantos ubica al seleccionado asiático por detrás de México antes del enfrentamiento entre ambos líderes.
República Checa quedó en la tercera posición sin puntos y con una diferencia de gol de -1. Más complicado aparece Sudáfrica, último del grupo con 0 unidades y un saldo de -2, una situación que lo obliga a reaccionar rápidamente para no quedar condicionado en la lucha por la clasificación.
La segunda fecha será determinante para el desarrollo de la zona. México y Corea del Sur pondrán en juego el liderazgo, mientras República Checa y Sudáfrica afrontarán un duelo clave para sostener expectativas de avanzar y no llegar comprometidos al cierre del grupo.