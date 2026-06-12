Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa en un encuentro intenso disputado en el Estadio Guadalajara, correspondiente a la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026. El conjunto asiático revirtió el marcador en el segundo tiempo, sumó tres puntos clave en su estreno y quedó como escolta de México en la zona, próximo rival en el calendario.
Corea del Sur revirtió el resultado y le ganó 2-1 a República Checa en su estreno mundialista
En un duelo cambiante disputado en Guadalajara, el seleccionado asiático logró recuperarse tras comenzar abajo en el marcador y sumó tres puntos importantes en la primera fecha del Mundial 2026.
El arranque en Guadalajara mostró a Corea del Sur con mayor protagonismo. Con Kang-In Lee como eje creativo y Son Heung-min liderando el ataque, el equipo asiático generó las ocasiones más claras del primer tramo del partido. El arquero checo Matej Kovář respondió con intervenciones importantes que evitaron la apertura del marcador.
República Checa adoptó una postura más cautelosa, priorizando el orden defensivo y apostando por salidas rápidas. Patrik Schick tuvo la primera aproximación clara del conjunto europeo, que intentó lastimar también mediante pelotas paradas y transiciones, aunque sin profundidad constante.
Con el correr de los minutos, el dominio surcoreano perdió algo de intensidad. Pese a los intentos de Kang-In Lee y Son, el equipo asiático comenzó a encontrar menos espacios. República Checa logró equilibrar el desarrollo y se aproximó con envíos al área, aunque sin generar peligro sostenido.
En el cierre del primer tiempo, Son volvió a quedar cerca del gol con un remate desde media distancia que pasó muy cerca y otra acción dentro del área que no pudo concretar. El descanso llegó con un 0-0 que no reflejaba del todo la iniciativa surcoreana.
Segundo tiempo cambiante
El complemento mantuvo el dominio inicial de Corea del Sur, que volvió a encontrarse con un Matej Kovář determinante. El arquero checo se lució con una doble atajada ante remates consecutivos de Kang-In Lee y Lee Jae-Sung, y más tarde respondió con otra intervención clave ante un disparo de Son Heung-min.
A pesar del control asiático, República Checa abrió el marcador a los 59 minutos. Vladimír Coufal lanzó un saque lateral largo al área y Ladislav Krejčí ganó en el primer palo para establecer el 1-0 con un cabezazo.
La respuesta de Corea del Sur llegó rápidamente. Ocho minutos después, Kang-In Lee filtró un pase preciso para Hwang In-beom, quien definió con una vaselina sutil ante la salida del arquero y marcó el empate con un gol de gran calidad técnica.
VAR, remontada y final
El partido se volvió aún más intenso tras la pausa de hidratación. República Checa llegó a convertir el segundo gol mediante un cabezazo de Tomáš Souček, pero la acción fue invalidada por posición adelantada tras la intervención del VAR.
Lejos de desordenarse, Corea del Sur aprovechó el envión y concretó la remontada. Hwang In-beom volvió a ser protagonista al asistir a Oh Hyeon-gyu, que definió con precisión para el 2-1 definitivo.
En el tramo final, el conjunto europeo insistió con envíos al área y generó situaciones de peligro. Adam Hložek estuvo cerca del empate con un remate potente, pero Kim Seung-gyu respondió con una atajada clave. En tiempo añadido, el arquero surcoreano volvió a intervenir para desviar un disparo de Michal Sadílek y asegurar la victoria.