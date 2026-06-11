Cuando Lionel Scaloni comenzaba a sonreír ya que los lesionados que integran el plantel estaban evolucionando en tiempo y forma y sumándose a los ensayos, una nueva alarma sonó en el búnker: Nicolás Tagliafico sufrió una molestia en el sóleo de la pierna izquierda durante el amistoso frente a Honduras, motivo por el que no disputó ni estuvo entre los concentrados en el cotejo ante Islandia.
Scaloni le dio plazo a Tagliafico y corre peligro su participación mundialista
El lateral se reunió tanto con el cuerpo técnico como con el cuerpo médico de Argentina, quienes le pusieron una fecha límite para ver cómo está de la lesión. En un principio, se perderá los duelos contra Argelia y Austria.
En este contexto, este jueves antes del entrenamiento en Kansas City, "Taglia" se reunió con el cuerpo técnico y médico del Seleccionado, quienes le dieron un ultimátum: el lunes, que es la fecha límite para realizar modificaciones en la nómina de 26.
El lateral izquierdo será evaluado jornada tras jornada y, dependiendo de cómo esté, serán los pasos a seguir para ver si continúa en el grupo o se modifica, nuevamente, la lista.
Su molestia se tradujo tras estudios en que se le detectó una leve distensión muscular en el sóleo de su pierna izquierda y su presencia en el estreno oficial ante Argelia y la segunda fecha frente a Austria está completamente descartada.
Un semestre con muy poco rodaje
Pasó de ser una pieza fundamental a tener poco rodaje a nivel clubes. Desde el 25 de enero, Lyon disputó 21 partidos, de los cuales en 12 Tagliafico no jugó. Se perdió 6 por lesión, 3 por suspensión y en 3 fue suplente y no entró.
En otros 2 disputó apenas 6 y 13 minutos, respectivamente. Y en 3 de los otros 7 jugó menos de 70 minutos. Un semestre con muy poco rodaje para una pieza clave en el Seleccionado...
Los números de Tagliafico en el Seleccionado
Tagliafico se consolidó como uno de los laterales más importantes de la historia de la Selección Argentina. Desde su debut en 2017, el defensor disputó 76 partidos con la Albiceleste y se convirtió en el lateral izquierdo con más presencias en la historia del equipo nacional, superando la marca de Juan Pablo Sorín.
Tagliafico fue una pieza clave del ciclo de Lionel Scaloni y formó parte de una de las etapas más exitosas del seleccionado. Ganó el Mundial de Qatar 2022 sin ser gambeteado en muchos partidos importantes, las Copas América 2021 y 2024, y la Finalissima 2022 frente a Italia.
En el plano individual, el ex Independiente suma 1 gol y 1 asistencia con la camiseta argentina. Su único tanto llegó ante Bolivia, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en septiembre de 2023.