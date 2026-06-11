La Selección Argentina se entrenó este jueves en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, a cinco días de su debut en el Mundial ante Argelia. Con un ojo puesto en la lesión de Nicolás Tagliafico, quien posee una leve distensión en el sóleo y no estará ante los africanos en el estreno, y sin Nicolás Paz, a quien le dieron el día libre, la práctica fue abierta a la prensa.
La Selección se entrenó en Kansas: Día libre para Nico Paz y el resto a la par
El plantel de la Albiceleste realizó una nueva práctica abierta a los medios, a menos de una semana del debut ante Argelia. El lateral izquierdo estuvo ausente por lesión, mientras que el volante de Como descansó por prevención.
Además del mal trago que supone la situación de Tagliafico, tampoco estuvo a la par el volante de Como, aunque se pudo saber que tuvo la jornada libre por prevención, para que no se le cargaran los isquiotibiales, ya que ante Islandia volvió a jugar tras un mes de ausencia.
Paredes, González y Dibu, las buenas noticias
Todos los demás futbolistas se entrenaron juntos. La novedad fue que Leandro Paredes, quien se recuperaba de una distensión, ya se movió con botines. También estuvo Nicolás González, que arrastraba una sobrecarga y está en duda para el debut. Julián Álvarez también practicó con sus compañeros.
La jornada del jueves además trajo otra muy buena noticia al cuerpo técnico de Lionel Scaloni: le retiraron el yeso a Emiliano Martínez y pudo practicar con guantes. Igualmente, no esforzó la mano de la lesión y le aumentarán las exigencias progresivamente para no resentirlo.
Con respecto a la titularidad pensando en Argelia, al volante de Boca le subirán las cargas con el objetivo de que llegue en las mejores condiciones posibles. Más allá de que no será titular, la intención es que pueda formar parte del banco de los suplentes. Por su parte, Lautaro Martínez corre con ventaja por sobre Julián.
Paz, con descanso programado
Nico Paz volvió a sumar minutos tras su lesión y tuvo una gran actuación en la goleada 3-0 sobre Islandia, en la cual parecía despejar toda duda sobre su estado físico luego de varios días de incertidumbre.
Pese a su retorno a las canchas, el volante se ausentó de la práctica de este jueves de la Selección Argentina, situación que desde el cuerpo técnico aclararon para dejar en claro que esperan contar con él en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El nacido en Santa Cruz de Tenerife (España) y naturalizado argentino se encuentra en óptimas condiciones pero se tomó la determinación de darle el día libre para no cargar la zona de los isquiotibiales en su rodilla izquierda al no jugar en casi un mes, con la intención de evitar nuevos problemas en la zona recientemente recuperada.
La idea de Lionel Scaloni y el resto del cuerpo técnico es que Paz se reincorpore al resto de sus compañeros este viernes, donde se espera que se comience el trabajo de lleno de cara al debut en la Copa del Mundo contra Argelia, encuentro programada para las 22 horas (huso horario local) en Arrowhead Stadium en Kansas City, misma ciudad donde la Albiceleste hace base para el certamen.
El juvenil de 21 años volvió a sumar minutos en el amistoso que el seleccionado nacional logró imponerse por tres goles de diferencia después de haber estado entrenando diferenciado por un cabezazo que le propinó el argentino Nicolás Valentini en un partido de la Serie A ante Hellas Verona, que le provocó la molestia.
"Vi muchas mentiras sobre mi lesión, se estaban hablando cosas que no eran. Desde el primer momento sabía que no era nada grave, que tenía que ir día a día y por suerte estoy recuperado", explicó en zona mixta este martes, después de la victoria ante los europeos.
Se suma Senesi
Hoy también se confirmó que Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha sufrido en el entrenamiento del viernes pasado.
Su convocatoria, más allá del gran nivel mostrado en el Bournemouth que provocó su fichaje por el Tottenham, tiene que ver con la lesión de Tagliafico y la necesidad de Scaloni de incluir un defensor zurdo más dentro de la lista para que Facundo Medina se establezca definitivamente como alternativa en el lateral izquierdo.
Además, el progreso favorable de Paredes le quitó chances a Guido Rodríguez, otra de las alternativas que barajaba el cuerpo técnico.