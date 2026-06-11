A 5 días del debut con Argelia

La Selección se entrenó en Kansas: Día libre para Nico Paz y el resto a la par

El plantel de la Albiceleste realizó una nueva práctica abierta a los medios, a menos de una semana del debut ante Argelia. El lateral izquierdo estuvo ausente por lesión, mientras que el volante de Como descansó por prevención.