El Mundial 2026 tuvo una situación inesperada durante su partido inaugural entre México y Sudáfrica. El protagonista fue el árbitro brasileño Wilton Sampaio, quien se volvió viral por las dificultades que mostró al comunicar una decisión arbitral en inglés.
No se le entendió nada: Sampaio quiso explicar una decisión arbitral en un polémico inglés
El juez brasileño debió anunciar por los altoparlantes una expulsión tras revisar una jugada en el VAR, pero su comunicación generó repercusión durante el partido inaugural del Mundial 2026.
El episodio ocurrió en el Estadio Azteca, cuando el juez debió informar públicamente una resolución tomada tras una revisión en el sistema VAR, una de las innovaciones más visibles de esta Copa del Mundo.
Una explicación que llamó la atención
Sampaio acudió al monitor para analizar una acción protagonizada por el mediocampista sudafricano Themba Zwane en los minutos finales del encuentro.
Luego de revisar las imágenes, el árbitro determinó la expulsión del futbolista y procedió a comunicar la sanción mediante el sistema de altavoces del estadio, tal como establece el protocolo implementado por FIFA.
Durante el anuncio, el brasileño evidenció dificultades para expresarse en inglés, situación que fue advertida tanto por los espectadores presentes como por quienes seguían la transmisión televisiva.
Repercusión en redes sociales
Los videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron comentarios de usuarios de distintos países.
Muchos destacaron la particular escena en medio de un partido mundialista, mientras otros remarcaron la presión que implica para los árbitros comunicar decisiones en directo ante decenas de miles de personas.
Las imágenes se multiplicaron especialmente en plataformas como X, Instagram y TikTok durante las horas posteriores al encuentro.
El estreno de un nuevo formato arbitral
La comunicación pública de las decisiones arbitrales revisadas por VAR se convirtió en una de las novedades del Mundial 2026.
El objetivo de la medida es brindar mayor transparencia a los espectadores presentes en los estadios y a quienes siguen los partidos por televisión.
En el debut entre México y Sudáfrica, la tecnología volvió a ocupar un lugar central y terminó dejando una de las escenas más comentadas de la jornada inaugural.