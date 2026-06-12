La inesperada lesión de Nicolás Tagliafico en vísperas del debut en la Copa del Mundo obligará a Lionel Scaloni a reacomodar piezas de un once que prácticamente salía de memoria.
Las tres dudas que tiene Scaloni a 4 días del debut en el Mundial
El DT campeón del mundo mantiene incógnitas en el bloque defensivo y en la referencia de ataque a partir de la situación física de Romero, Tagliafico y Julián. Este sábado comenzará a despejar las incógnitas. Argelia sufrió una baja sensible.
Todavía con cuatro entrenamientos por delante para realizar pruebas y planificar al detalle, a esta altura la formación de la Selección Argentina cuenta con dudas concretamente en la línea de fondo y en el puesto de centrodelantero.
Lo dicho: la baja del lateral izquierdo titular le plantea un dilema al entrenador, ya que no cuenta con un reemplazante natural en el puesto. Las dos alternativas son zagueros zurdos que pueden reconvertirse en jugadores de banda ocasionalmente: Facundo Medina o Lisandro Martínez.
El elegido dependerá de cómo decida Scaloni conformar la zaga. Ya recuperado de la rodilla, Cristian Romero es una fija como primer marcador central en la Selección Argentina, pero en cuanto al segundo surge el dilema de si será Nicolás Otamendi o el propio Licha. En función de eso, saldrá el 3.
Es decir, si el General se gana la titularidad, hay muchas chances de que el zurdo del Manchester United se mueva a la banda izquierda. En cambio, si el DT prescinde de Ota y elije a Martínez como ladero del Cuti, por decantación el lugar de Tagliafico lo ocupará Medina.
Los 9, mano a mano
El cuerpo técnico considera tan pareja la pelea como se replica en otros puestos, especialmente el centrodelantero, sector en el cual el nivel entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez es muy parejo. Y justamente ahí recae el otro interrogante en la formación para el estreno en el Kansas City Stadium: quién será el 9.
Es que el mediocampo es prácticamente un hecho que será la base que se viene sosteniendo desde las Eliminatorias: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.
Las dudas tiene más que ver con la situación física de Álvarez que con una cuestión futbolística. Con ambos sanos, la Araña parece estar un paso por encima que su compañero en la consideración del DT, algo similar a lo que ocurría con Lautaro a días de comenzar el Mundial de Qatar.
Sin embargo, la molestia en el tobillo que lo dejó afuera de los dos amistosos y la falta de rodaje, sumado a que el 9 del Inter llega afilado (le convirtió un gol a Honduras), ponen en discusión quién será titular contra Argelia.
Así las cosas, la probable formación de la Selección Argentina ante Argelia será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.
Baja sensible en Argelia
Ramy Bensebaini, una de las figuras de la selección de Argelia, será baja en el debut frente a Argentina por el Grupo J de la Copa del Mundo. El defensor de Borussia Dortmund ya se había perdido los últimos amistosos de preparación ante Países Bajos y Bolivia.
El futbolista sufrió una lesión en su tobillo izquierdo sobre el cierre de la temporada, sin embargo, Vladimir Petkovic, entrenador del combinado africano, decidió sumarlo de todas formas en la nómina mundialista, aunque se pierda el estreno del equipo en la cita máxima.
Ante la inminente baja de Bensebaini, Argelia no dispone de otro defensor zurdo para reemplazarlo en su habitual línea de tres zagueros. Según La Gazette du Fennec, uno de los medios deportivos más relevantes del país, Jaouen Hadjam, quien milita en Young Boys de Suiza, jugará a la izquierda, aunque lo haga a pierna cambiada.
Aissa Mandi, futbolista del Lille de Francia; y Zineddine Balaïd, quien milita en Kabylie de Argelia, completarían la defensa que presentaría Petkovic ante Argentina, con dos carrileros a sus costados que serían Ait Nouri, de Manchester City, y Achref Abada, del USM Alger.
Argelia enfrentará a Argentina en el debut del Grupo J el próximo martes desde las 22. Luego, el martes 23, enfrentará a Jordania y cerrará la fase de grupos ante Austria el sábado 27.