Un central, el lateral izquierdo y el "9"

Las tres dudas que tiene Scaloni a 4 días del debut en el Mundial

El DT campeón del mundo mantiene incógnitas en el bloque defensivo y en la referencia de ataque a partir de la situación física de Romero, Tagliafico y Julián. Este sábado comenzará a despejar las incógnitas. Argelia sufrió una baja sensible.