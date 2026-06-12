La Copa del Mundo 2026 ya se palpita en cada rincón del planeta y, la ilusión de los hinchas argentinos está intacta.
Lionel Messi y un guiño al Indio Solari: qué canción eligió para arrancar el Mundial
El capitán de la selección argentina mostró la intimidad de los entrenamientos de la Scaloneta musicalizado con un clásico de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que fue furor en redes sociales.
En las últimas horas, fue el mismísimo Lionel Messi quien se encargó de encender la mecha de la emoción. El capitán de la selección argentina recurrió a sus redes sociales para compartir un video que no tardó en volverse viral, mostrando el detrás de escena de la concentración y dejando un fuerte mensaje cifrado a través de la música popular argentina.
El astro rosarino abrió las puertas de la intimidad del búnker albiceleste. En el metraje, se pueden observar recortes de las intensas jornadas de entrenamiento físico bajo las órdenes de Lionel Scaloni, las risas entre compañeros y el infaltable mate que custodia cada momento de la concentración.
Sin embargo, lo que verdaderamente sacudió las fibras íntimas de los usuarios fue la elección de la banda sonora: un profundo y emotivo homenaje al Indio Solari.
Emoción en plena concentración
Para musicalizar las imágenes de su preparación mundialista, Messi eligió "Encuentro con un ángel amateur", la desgarradora obra del Indio Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. No se trató de una elección al azar; la letra seleccionada por el "10" pareció tocarle el alma y resonó con fuerza en el contexto de lo que representa una nueva cita mundialista para su carrera.
"Empiezo por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses, quizá, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás. No sabés cuándo comienza", reza el fragmento que el capitán eligió para acompañar el video de sus entrenamientos.
Las estrofas, cargadas de una melancolía y una resiliencia únicas, adquirieron un significado completamente nuevo al ser asociadas a la figura del máximo ídolo del fútbol contemporáneo, quien vuelve a ponerse la armadura celeste y blanca para defender el título.
La reacción en las redes
Como era de esperarse en un país que respira fútbol, el posteo de Instagram desató una auténtica revolución digital a las pocas horas de ser publicado. En un clima mundialista donde los sentimientos están a flor de piel, la publicación cosechó millones de reproducciones, "me gusta" y una marea incontenible de comentarios de aliento.
Los fanáticos no tardaron en trazar paralelismos entre la épica del Indio Solari y la grandeza del capitán. "¡Todo bien hacés, Leo, querido! Qué lindo haberte disfrutado tantos partidos, tantos mundiales", escribió un usuario conmovido. Otros, subiendo la apuesta de la exigencia y la ilusión, expresaron: "¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso".
La devoción hacia el líder de la Scaloneta demostró, una vez más, que el romance entre el público argentino y su bandera futbolística está más vivo que nunca de cara al gran debut.