Ancelotti lidera una nueva era

Brasil inicia su camino en el Mundial ante Marruecos con la ilusión intacta y la espera por Neymar

La selección brasileña iniciará este sábado su participación en el Mundial 2026 frente a Marruecos, uno de los rivales más exigentes de su grupo. En la previa, Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior transmitieron confianza, destacaron la importancia del desafío y se refirieron al esperado regreso de Neymar, quien podría reincorporarse al plantel durante la próxima semana.