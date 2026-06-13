Brasil comenzará este sábado su recorrido en el Mundial 2026 con un desafío de máxima exigencia. La selección más ganadora de la historia de la Copa del Mundo enfrentará a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la primera fecha de la fase de grupos.
Brasil inicia su camino en el Mundial ante Marruecos con la ilusión intacta y la espera por Neymar
La selección brasileña iniciará este sábado su participación en el Mundial 2026 frente a Marruecos, uno de los rivales más exigentes de su grupo. En la previa, Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior transmitieron confianza, destacaron la importancia del desafío y se refirieron al esperado regreso de Neymar, quien podría reincorporarse al plantel durante la próxima semana.
La "Canarinha" llega a la cita mundialista con el objetivo de volver a conquistar el trofeo más importante del fútbol después de 24 años. Sin embargo, el camino no será sencillo. Del otro lado estará una selección marroquí que sorprendió al mundo en Qatar 2022 al alcanzar las semifinales y finalizar en el cuarto puesto, la mejor actuación de un equipo africano en la historia de los mundiales.
En la conferencia de prensa previa al encuentro, las principales voces de Brasil fueron las del entrenador Carlo Ancelotti y la estrella Vinícius Júnior, quienes dejaron en claro la importancia que tiene este torneo para el plantel.
Vinícius: "Es el momento más importante de mi carrera"
Convertido en una de las máximas figuras del fútbol mundial, Vinícius Júnior afronta este Mundial en plenitud física y futbolística. El delantero del Real Madrid reconoció que la experiencia de Qatar 2022 dejó enseñanzas importantes para el grupo y aseguró que Brasil debe prestar atención a cada detalle.
"El Mundial es diferente a cualquier otra competición. En la última Copa aprendimos que los pequeños detalles terminan definiendo el futuro de los equipos. Tenemos que estar preparados hasta el último momento y aprender de esas experiencias para avanzar", señaló.
El atacante brasileño no ocultó la trascendencia personal que tiene esta competencia.
"Es el momento más especial y más importante de mi carrera. Llegué muy bien física y técnicamente porque me preparé para estar al máximo nivel en este torneo. Tengo mucha confianza y espero poder hacer con la selección todo lo que he conseguido en mi club", afirmó.
Más allá de las expectativas individuales, Vinícius dejó en claro que el objetivo principal es colectivo.
"No pienso en cuántos goles puedo marcar ni en las asistencias. Lo importante es que Brasil juegue bien, que el equipo tenga confianza y que podamos llegar lo más lejos posible. Lo que realmente importa es hasta dónde puede llegar Brasil en este Mundial", remarcó.
El delantero también evitó profundizar sobre su situación contractual con el Real Madrid y explicó que cualquier negociación quedará para después de la Copa del Mundo.
Ancelotti vive una experiencia única al frente de la Canarinha
Del otro lado de la sala de prensa apareció Carlo Ancelotti, quien afronta su primer Mundial como entrenador de Brasil y uno de los mayores desafíos de su extensa y exitosa carrera.
El técnico italiano reconoció la magnitud de representar a la selección más laureada de la historia.
"Es una experiencia nueva y muy especial. Representar al país del fútbol y a la selección más ganadora del mundo implica dos cosas: responsabilidad y honor. Estoy disfrutando este momento porque forma parte de una etapa muy importante de mi vida profesional", expresó.
Ancelotti asumió el mando del equipo con la misión de devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial y consolidar una nueva generación de futbolistas que combina juventud, talento y experiencia internacional.
Neymar evoluciona y podría volver la próxima semana
Una de las noticias más esperadas por los hinchas brasileños llegó cuando Ancelotti fue consultado sobre la situación física de Neymar.
El entrenador confirmó que el capitán continúa avanzando en su recuperación y que existe optimismo respecto a su regreso durante la fase de grupos.
"Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo antes posible. Creemos que la expectativa es que pueda reincorporarse al grupo la próxima semana", explicó.
El técnico destacó además que la presencia del delantero va mucho más allá de su aporte futbolístico.
"Lo convocamos no solamente por sus cualidades técnicas, que son indiscutibles, sino también por la experiencia y el ejemplo que representa para los jugadores jóvenes del plantel", agregó.
Un rival que merece máximo respeto
Brasil llega al debut luego de una preparación positiva. Tras una irregular campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, donde finalizó quinto con 28 puntos, el equipo mostró una evolución en los amistosos previos al Mundial. Después de caer ante Francia, venció a Croacia, goleó a Panamá y cerró su preparación con un triunfo sobre Egipto.
Marruecos, por su parte, intentará ratificar el crecimiento que viene exhibiendo en los últimos años. Aunque sufrió las sensibles bajas por lesión de Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd, mantiene una base sólida de futbolistas que ya demostraron su capacidad para competir frente a las grandes potencias.
Por historia, jerarquía y plantel, Brasil aparece como favorito. Sin embargo, las advertencias de Vinícius sobre los detalles y la experiencia reciente de Marruecos en los grandes escenarios anticipan un estreno exigente para una selección que sueña con volver a conquistar el mundo y levantar una Copa que se le niega desde Corea-Japón 2002.