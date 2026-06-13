George Russell cerró la mañana del sábado con una señal fuerte para Mercedes en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. El británico fue el más rápido en la tercera y última práctica libre de la Fórmula 1, con un tiempo de 1m15s679, y volvió a mostrar que llega a la clasificación con argumentos para pelear por la pole position.
Russell marcó el camino en Barcelona y Colapinto volvió a sufrir con Alpine
Mercedes volvió a marcar el ritmo en la última práctica libre del GP de Barcelona-Catalunya. Russell fue el más rápido, con McLaren y Ferrari al acecho, mientras que Colapinto terminó 14° y Alpine sigue sin encontrar respuestas para acercarse a la Q3.
La sesión dejó una primera lectura clara: Mercedes tiene velocidad, pero no está solo.
Oscar Piastri quedó segundo con McLaren, a 214 milésimas, mientras que Charles Leclerc fue tercero con Ferrari, a 243. Muy cerca, apenas tres milésimas detrás del monegasco, terminó Lando Norris, cuarto, confirmando que la pelea de adelante puede tener varios protagonistas.
Más atrás apareció Lewis Hamilton, quinto con el segundo Ferrari, aunque ya a más de siete décimas de Russell. Max Verstappen tampoco encontró una vuelta que lo metiera de lleno en la discusión y terminó sexto, a 755 milésimas, en otro síntoma de que Red Bull no atraviesa su mejor fin de semana en Montmeló.
Kimi Antonelli, líder del campeonato, tuvo una práctica incómoda. El italiano terminó séptimo con el otro Mercedes, a 821 milésimas de su compañero, después de una tanda marcada por errores, tráfico y vueltas abortadas. Ritmo parecía tener, pero no logró unir los sectores cuando más lo necesitaba.
Russell lidera la práctica y Mercedes se perfila como candidato
En la zona media, la lucha volvió a mostrarse apretada. Isack Hadjar fue octavo, mientras que Audi dejó buenas sensaciones con Nico Hülkenberg noveno y Gabriel Bortoleto undécimo. Entre ellos se ubicó Arvid Lindblad, décimo con Racing Bulls, confirmando que ese grupo aparece un paso por delante en la pelea por entrar a la Q3.
Para Alpine, en cambio, la mañana volvió a ser cuesta arriba. Pierre Gasly terminó 13° con 1m17s583 y Franco Colapinto quedó 14°, con 1m17s625. La diferencia entre ambos fue mínima, apenas 42 milésimas, pero el dato más preocupante estuvo en la distancia con la punta: el argentino quedó a 1s946 de Russell.
Colapinto completó 13 vueltas y tuvo un momento observado por Dirección de Carrera por un posible bloqueo a Gabriel Bortoleto en la curva 10. Finalmente no hubo investigación, pero el episodio graficó una sesión en la que Alpine nunca terminó de encontrar comodidad ni velocidad.
El viernes ya había sido difícil para el equipo francés y la tercera práctica no cambió demasiado el panorama. Alpine sigue lejos de Audi y Racing Bulls en el rendimiento a una vuelta, justo cuando la clasificación exige precisión, confianza y un auto capaz de responder en el primer intento con neumático blando.
Williams tampoco logró dar el salto. Carlos Sainz fue 15° con 1m17s730 y Alex Albon terminó 18°, a más de dos segundos y medio de la referencia. Entre ellos quedaron los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman, en otra muestra de una zona media partida y muy sensible a cada décima.
La sesión tuvo una interrupción por bandera roja cuando Valtteri Bottas quedó detenido en la curva 10 tras sufrir un problema en el pedal de freno de su Cadillac. El finlandés venía trabajando en los primeros minutos de la tanda, pero el inconveniente lo obligó a abandonar el auto y los comisarios debieron retirar el monoplaza de la pista.
Cadillac volvió a quedar en el fondo del clasificador, aunque Sergio “Checo” Pérez logró acercarse algo más a la zona media y terminó 19°. Bottas fue 20°, por delante únicamente de los Aston Martin.
El cierre de Aston Martin fue otro de los puntos duros del entrenamiento. Fernando Alonso quedó 21° y Lance Stroll 22°, ambos a más de cuatro segundos de Russell, en un circuito que no perdona y que expuso con claridad las carencias del AMR26.
La elevada temperatura volvió a ser un factor determinante en Montmeló. Con 32 grados de ambiente y un asfalto que alcanzó los 47 grados, el rendimiento de los neumáticos estuvo en el centro de la escena.
Colapinto y Gasly buscan mejorar
El compuesto blando ofreció su mejor prestación prácticamente en la primera vuelta lanzada, obligando a los pilotos a buscar el límite sin margen para errores.
En ese contexto, Gasly perdió varios registros por exceder los límites de pista, Antonelli sufrió problemas de tráfico y quedó bajo observación por una maniobra con Lance Stroll, mientras que los comisarios también tomaron nota de un posible bloqueo de Charles Leclerc sobre Nico Hülkenberg.
Con Russell al frente, Mercedes llega a la clasificación como la referencia del fin de semana. McLaren y Ferrari aparecen como los principales aspirantes a disputarle la pole, mientras que Red Bull todavía no encuentra respuestas en un circuito donde Verstappen nunca logró acercarse a los mejores registros.
Para Colapinto y Alpine, en cambio, el desafío será otro. Después de un viernes complicado y una tercera práctica sin señales de recuperación, el equipo francés buscará dar un paso adelante en las horas previas a la clasificación para intentar acercarse a la Q3 y mantenerse en la pelea por los puntos en la carrera del domingo.