Estrategias

La degradación de neumáticos, el gran desafío para la F1 en Barcelona

Para esta edición, Pirelli decidió ir un paso más blando en la elección de compuestos. Por eso, estarán disponibles el C2 como duro, el C3 como medio y el C4 como blando. La idea es fomentar el uso del neumático duro y abrir la puerta a más alternativas estratégicas, con carreras a dos o incluso tres paradas.