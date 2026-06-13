No pudo ser para Capibaras, es cierto. Pampas ganó 19 a 11. Pero acá hay que ver la parte del vaso que prácticamente quedó lleno.
En un proceso que recién empieza, Capibaras cometió errores de "juventud"
La franquicia del Litoral tiene todo por delante y un norte donde apuntar junto al rugby de la región. El grupo fue la clave en esta primera experiencia.
Primera participación en la competencia, terminar terceros, llegar a semis y estar siempre a la altura, fue el mayor de los logros. Además de conseguir una sinergia con la gente pocas veces vista.
Hay futuro en Capibaras. Todo esto es posible por el trabajo de los jugadores, el staff, colaboradores y, fundamentalmente, de los clubes de la región Litoral que siempre estuvieron.
El partido
Pampas y Capibaras protagonizaron un típico partido de instancias finales. Esos donde el margen de error fue ínfimo.
Por eso no fue raro ver a ambos equipos en la primera etapa estudiarse hasta en el más mínimo detalle. De ahí el resultado parcial de 9 a 6 en favor del equipo local. Los pateadores, Renthel y Dogliani, fueron quienes desequilibraron con sus patadas a los palos.
En el segundo tiempo ambos debían animarse. Tenían que salir a la cancha a "buscar" el partido.
Y en ese contexto, aún sin demostrar mucho, Pampas dio el paso inicial. En primera instancia, poniéndose en campo rival.
Y de tanto insistir cerca del ingoal de Capibaras con el juego corto de los forwards, el capitán Lucas Marguery apoyó el primer y único try del pleito.
Luego de ese try hubo muchos intentos de Capibaras por achicar diferencias. La mayoría de esas veces, se encontraron con una defensa de Pampas que estuvo realmente muy sólida.
A falta de un cuarto de hora, hubo una seguidilla de infracciones a favor de Capibaras que intentó buscar varias veces a través del line. Tal vez era para sumar de a tres y achicar diferencias. Pero sin decisiones que se toman en el campo de juego, en el momento. A veces salen, otras no.
El try de los litoraleños llegó casi sobre el final del partido. Más para decorar el resultado que otra cosa.
Todo esto es la realidad, lo que pasó. Errores y virtudes a lo largo del partido y de la temporada.
Y así como los jugadores y entrenadores se equivocan, a veces también le pasa a los árbitros.
Este viernes no se entendió, entre otras cosas, como Tomás Bertazza (que también fue el réferi de Capibaras ante Tarucas en Tucumán) no sacó una tarjeta amarilla luego de tantas infracciones en el scrum que hubo.
No es excusa, pero corregir/llamar la atención una faceta del juego tan importante como esa a tiempo, seguramente hubiera sido algo positivo para ambos equipos y para el transcurrir del encuentro.
Pero, ya está. Hay que dar vuelta la página...
La semillita ya está plantada.
Capibaras empezó a echar raíces. Ahora será el tiempo de regar lo plantado...