Llegó el día más esperado. La cita, este viernes 12 de junio desde las 21.15, será en un escenario tan ovalado como icónico: “La Catedral del Rugby”.
Capibaras no estará solo hoy en “La Catedral del Rugby”
Familiares de los jugadores, dirigentes de los clubes, autoridades y sponsors le harán el aguante al equipo de Litoral Rugby desde las 21.15 en San Isidro. Frente a Pampas XV buscará hacer historia: ¡llegar a la final siendo debutante!.
Enfrente estará Pampas XV, casi “obligado” a llegar al último partido de la temporada del Súper Rugby Américas 2026 esperando por Dogos o Tarucas (juegan antes, desde las 19). Del otro lado, la gran sorpresa continental. Porque donde está Capibaras muchos imaginaban al multicampeón Peñarol de Montevideo o los poderosos chilenos.
El dato de color es que, en una postal que no es tan habitual en el rugby, Capibaras XV no estará solo esta noche en el CASI. Se calculan unos 250 visitantes, como consecuencia de micros y autos que partieron este mediodía desde Santa Fe y Rosario casi al mismo tiempo.
Los familiares de los jugadores, dirigentes de los clubes de rugby de las tres uniones, autoridades, sponsors y públicos en general, además de la cobertura exclusiva de El Litoral que acompañó a Capibaras XV en todos los partidos de la temporada regular
El partido comenzará a las 21.15 en La Catedral de Rugby: cuando arranquen Pampas-Capibaras ya conocerán al rival de la final, porque en Córdoba se juega Dogos-Tarucas desde las 19. Los dos partidos se podrán seguir por la señal televisiva de ESPN.
La logística de Capibaras XV fue, como en toda la temporada, un lujo. Desde el CEO, Carlos Fertonani, el Director Operativo (“Nacho” Vigetti) y el manager Franco Mansilla, no quedó detalle librado al azar. El equipo llegó a Vicente López, al magnífico Hotel Ramada, el miércoles a la noche desde Casa Capibaras en Rosario
Un dato de color en “Ramada By Wyndham” lo marcó la presencia del mediático y colorido Brian Sarmiento, ex jugador de fútbol profesional y protagonista ruidoso de la temporada televisiva de “Gran Hermano”. Compartió parte del desayuno con los enviados de El Litoral, recordó amigos del bar del sur en Santa Fe y contó varias anécdotas de la famosa casa
Además de esos 250 “hinchas”, el equipo de Capibaras XV estará alentado por un personaje muy especial: la mascota “Capibardo” se ubicará en el sector que Pampas XV le asignó a los simpatizantes visitantes para el juego de esta noche a las 21.15.
El rival
Segundo en la clasificación general Pampas vuelve a estar en una definición de torneo, con la presión que siempre genera cuando entra a una cancha.
El equipo de Juan Leguizamón parte como candidato en cada arranque de temporada y es algo con lo que debe convivir. Con una contundente victoria en Montevideo, por 47 a 14, sobre Peñarol, cerró la fase de grupos con un registro de diez victorias y cuatro derrotas”, afirma ESPN
Fue la franquicia más efectiva del torneo, con 503 puntos a favor y sólo 314 en contra (diferencia +189) para quedar como el más equipo efectivo de la etapa clasificatoria. En los tries, el elenco de Buenos Aires anotó 71 y recibió 40.
Bautista Farisé, fue el goleador de la etapa clasificatoria, con 119 tantos y Estanislao Renthel, con 49, fueron los máximos scorers de Pampas, seguidos por Santiago Pernas, 45 (9 tries), Tobías Wade, 35 (7), Ignacio Botazzini, Agustín Fraga y Juan Pedro Bernasconi, 25 (5) cada uno.
Por historia, jerarquía y antecedentes, siempre arranca el año con el pronóstico de ser uno de los candidatos. Este año nada cambió, y necesitan coronarlo con un título.
Cumplió con creces
“Capibaras cumplió su primer año en el rugby profesional y lo hizo de muy buena forma, con un tercer puesto y su primera clasificación a las semifinales. El equipo de Nicolás Galatro fue parejo a lo largo del año, con un rendimiento muy definido como local y un lógico adaptarse cada vez que jugó fuera de su casa" señala el sitio de ESPN.
"En su primera larga gira de un mes como visitante perdió sus primeros tres partidos. Se recuperó y ya clasificado perdió dos más, contra Dogos y Tarucas. Ante los cordobeses dejó sus chances de ser local en las instancias finales”, agrega.
Tercero, con nueve victorias y una diferencia, de +116, la última actuación en Tucumán dejó algunas incógnitas por resolver para el choque contra Pampas. Capibaras anotó 434 tantos y recibió 318, apoyó 57 tries contra 46 que le marcaron sus rivales. El goleador fue Ignacio Dogliani, con 90 puntos, mientras en tries, Franco Rossetto, con 9 y Lautaro Cipriano, con 7 lideraron las estadísticas.
“Pampas y Capibaras tienen varios puntos en común: son equipos que con la pelota en la mano y espacios saben cómo lastimar a su rival. La clave para el viernes estará en los puntos de contacto y en las formaciones, plataformas vitales para que se puedan lanzar. El que pueda hacer profundos esos movimientos, seguramente conseguirá varios puntos del pasaje para el próximo viernes en la final a jugarse en Córdoba”, completa el informe de ESPN.
Hay que recordar que sólo dos antecedentes hay entre ambos equipos de los encuentros que disputaron este año, en los que cada uno se impuso en condición de local. Pampas en Buenos Aires, por 25 a 20, y Capibaras en el Litoral, por 28 a 21.