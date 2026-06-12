Micros y autos desde Santa Fe y Rosario

Capibaras no estará solo hoy en “La Catedral del Rugby”

Familiares de los jugadores, dirigentes de los clubes, autoridades y sponsors le harán el aguante al equipo de Litoral Rugby desde las 21.15 en San Isidro. Frente a Pampas XV buscará hacer historia: ¡llegar a la final siendo debutante!.