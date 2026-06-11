Tal como lo viene haciendo desde antes del comienzo de la competencia, un equipo de El Litoral, acompaña a Capibaras XV en esta “odisea” llamada Súper Rugby Américas.
Vuelven Bernstein y Estelles: Capibaras va con todo a la “Catedral del Rugby”
Además regresan a la titularidad Avaca, Sugasti y Cipriani. Desde las 21 de este viernes, en el CASI, la franquicia del Litoral buscará pasaje a la final.
Y se viven momentos y hras muy trascendentes para la franquicia del Litoral. El equipo “más joven” de la competencia está en semifinales. Un “galardón” que obtuvo en el Paraná Rowing Club de la capital entrerriana, luego de ganarle con punto bonus al Selknam chileno.
Tras completar la fase regular, ahora llegó la etapa de la eliminación directa, el “mata a mata”. Y en ese contexto, Capibaras intentará seguir haciendo historia en el SRA, cuando este viernes, desde las 21 en cancha del CASI, se enfrente a Pampas y de pasar ese escollo, llegar a la final del torneo.
Jueves de Captain Run
Como es habitual el día antes del partido, o sea este jueves, se llevó a cabo la última práctica del equipo, el Captain Run. Un entrenamiento “liviano”, para pulir los últimos detalles y dejar la “nave aceitada”.
Antes del comienzo del Captain Run, y luego de la activación a cargo de kines y profes, reunión en mitad de cancha para que Nicolás Galatro, el head coach de los litoraleños, diga enumere los 23 protagonistas.
Teniendo en cuenta el equipo que arrancó ante Tarucas el viernes de la semana pasada, habrá cinco modificaciones.
Era esperable el regreso de uno de los capitanes del equipo. Manuel Bernstein volverá a la titularidad con la 8 de Capibaras, en lugar de Jerónimo Gómez Vara.
Otro retorno es el de Bautista Estelles en el equipo principal. Casualmente, el centro de Plaza Jewell, jugó su último partido desde el arranque, el 1° de mayo, en el Hipódromo de Rosario ante Pampas, donde hubo victoria del equipo del Litoral y try de Bautista.
Tambien estarán desde el comienzo del encuentro, Enzo Avaca, Alejo Sugasti y Lautaro Cipriani que en Tucumán arrancaron en el banco.
Los 23
Capibaras formará con: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9-Alejo Sugasti e 10- Ignacio Dogliani; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bautista Estelles, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Ignacio Gallo, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Bruno Heit.
Quedaron fuera de los 23, pero acompañan al plantel, el correntino Jerónimo Gómez Vara y el entrerriano Tomás Sigura.
Y, tal como lo expresamos ayer en estas líneas, más allá de los nombres elegidos por los entrenadores, lo cierto es que Capibaras está “abrazado a la ilusión” de jugar la final del Súper Rugby Américas 2026.