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La “Capineta” está en marcha: el viernes, ¡todos al CASI!

Todo está preparado para que la franquicia del Litoral tenga el apoyo necesario para el objetivo de llegar a la final.

El apoyo de la gente en la semifinal, será clave para Capibaras. Foto: Fernando Nicola.El apoyo de la gente en la semifinal, será clave para Capibaras. Foto: Fernando Nicola.
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La cita es clara: el próximo viernes desde las 21, “La Catedral del Rugby” será el escenario de la segunda semifinal (dos horas antes juegan en Córdoba Dogos y Tarucas), del Súper Rugby Américas entre Pampas y Capibaras.

En su primer incursión en la competencia sudcontinental, la franquicia del litoral está entre los cuatro mejores equipos y necesita el apoyo de todos.

Por eso, la “Capineta” está lista para trasladara a todos al CASI y alentar al equipo del Litoral que intentará quedarse con el partido y acceder a la final.

Por este motivo, es que Galatro, Bernstein, Bustos, Gandini, Vergallo, Dogliani, Heit, Cipriani y compañía quieren sentirse acompeñados en el partido más importante de la corta historia de Capibaras.

"Tatu" Cipriani, uno de los que tiene "banca propia". Foto: Fernando Nicola."Tatu" Cipriani, uno de los que tiene "banca propia". Foto: Fernando Nicola.

Cómo ir a alentar

Para ir al Club Atlético San Isidro y apoyar a Capibaras, te podes comunicar al 3425497010.

Los colectivos salen a las 13 desde el Costal Litoral en Santa Fe y a las 14 desde el Hipódromo en Rosario.

Costo: Entrada + traslado + comida $50.000 desde Rosario y $70.000 desde Santa Fe.

Bernstein, Gandini y Colidio. Los tres son "fija" en el pack del Litoral. Foto: Fernando Nicola.Bernstein, Gandini y Colidio. Los tres son "fija" en el pack del Litoral. Foto: Fernando Nicola.
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