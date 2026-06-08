La cita es clara: el próximo viernes desde las 21, “La Catedral del Rugby” será el escenario de la segunda semifinal (dos horas antes juegan en Córdoba Dogos y Tarucas), del Súper Rugby Américas entre Pampas y Capibaras.
La “Capineta” está en marcha: el viernes, ¡todos al CASI!
Todo está preparado para que la franquicia del Litoral tenga el apoyo necesario para el objetivo de llegar a la final.
En su primer incursión en la competencia sudcontinental, la franquicia del litoral está entre los cuatro mejores equipos y necesita el apoyo de todos.
Por eso, la “Capineta” está lista para trasladara a todos al CASI y alentar al equipo del Litoral que intentará quedarse con el partido y acceder a la final.
Por este motivo, es que Galatro, Bernstein, Bustos, Gandini, Vergallo, Dogliani, Heit, Cipriani y compañía quieren sentirse acompeñados en el partido más importante de la corta historia de Capibaras.
Cómo ir a alentar
Para ir al Club Atlético San Isidro y apoyar a Capibaras, te podes comunicar al 3425497010.
Los colectivos salen a las 13 desde el Costal Litoral en Santa Fe y a las 14 desde el Hipódromo en Rosario.
Costo: Entrada + traslado + comida $50.000 desde Rosario y $70.000 desde Santa Fe.