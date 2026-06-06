Este sábado en Sauce Viejo se llevó a cabo una nueva edición del clásico santafesino entre Santa Fe Rugby y CRAI.
En un "partidazo", Santa Fe Rugby le ganó el clásico a CRAI
El equipo local se impuso 31 a 27. Ambos se mantienen como protagonistas de una competencia cada vez más exigente.
Un derby que, tal como lo anticiparamos en la semana, iba a tener un sabor especial, un ambiente parecido al de siempre, pero con algunos toque emocionales extra. Esos que quedan marcado en la piel más allá del resultado deportivo.
En esa estadística quedará marcado que ambos equipos brindaron un tremendo partido, un clásico con todas las letras. Pudo ser para CRAI, sin dudas, pero Santa Fe Rugby otra vez, como le viene sucediendo en otros partidos, tuvo un extra para "laburar" con paciencia un partido el cual se lo terminó llevando por un ajustado 31 a 27.
El partido
CRAI tuvo un mejor primer tiempo, etapa en la cual pudo marcar dos tries, imponerse en el scrum y ser más efectivo en el line out.
Además, y tal como es su característica, los "Gitanos" estaban bien desde lo defensivo y "herían" a su rival en los rucks.
Lo mas positivo del equipo de Sauce Viejo en esa primera etapa, fue poder marcar sobre el final de la misma, para de esa forma "refrescar" ideas en el entretiempo y mantenerse en partido, a tiro de try.
El complemento
El envión anímico del local siguió en el inicio del segundo tiempo cuando pudo volver a anotar y de esa manera pasar al frente por primera vez.
Cuando parecía que SFRC podía aprovechar "su momento", CRAI lejos estuvo de bajar los brazos. Con una buena ráfaga de acciones en conjunto y también aprovechando errores del equipo local, volvió a anotar un par de veces. Otra vez, la visita pasaba al frente en el marcador.
Pero tambien CRAI cometió errores, y varios de ellos le costaron tarjetas amarillas. Y a este nivel y con equipos tan parejos, eso puede ser "letal" deportivamente hablando.
Así fue como Santa Fe Rugby volvió a tomar el protagonismo necesario y con el poco aire que quedaba (los dos equipos dieron todo) pudo dar vuelta otra vez el resultado quedarse con el partido por 31 a 27 y adjudicarse la copa en homenaje a Ángel Gorla, hombre de rugby, un referente de los de Suaace Viejo y de toda la región.
Primera vez y para siempre
Antes que Santiago Gorla (sobrino de Ángel) levantara la copa que se llevó el ganador del partido, Joaquín Berón, capitán de CRAI, le entregó el "Trofeo de la Amistad" al capitán local, Santiago Gorla.
Iniciativa esta, que presentaron en la semana y que quedará para siempre cada vez que se dispute un clásico del TRL.
Felicitaciones a las familias Fernández Bobbio y Passadore, artífices de algo sin precedentes y que sin dudas tendrá su continuidad en el futuro.