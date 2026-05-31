En Rosario

Copa Santa Fe de Rugby: Jockey dejó escapar un partido mínimo ante Logaritmo y volvió con las manos vacías

El equipo de Venado Tuerto cayó 15 a 12 por la tercera fecha de la Copa Santa Fe. Había arrancado arriba con tries de Pedro Espíndola y Guido Martinotti, pero Logaritmo lo dio vuelta en el inicio del complemento y defendió la ventaja hasta el final.