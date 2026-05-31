Jockey Club de Venado Tuerto volvió a quedar frente a una sensación conocida: compitió, estuvo a la altura, tuvo momentos de superioridad y contó con chances concretas para llevarse el partido. Sin embargo, otra vez la falta de eficacia en los momentos determinantes terminó pesando demasiado.
Copa Santa Fe de Rugby: Jockey dejó escapar un partido mínimo ante Logaritmo y volvió con las manos vacías
El equipo de Venado Tuerto cayó 15 a 12 por la tercera fecha de la Copa Santa Fe. Había arrancado arriba con tries de Pedro Espíndola y Guido Martinotti, pero Logaritmo lo dio vuelta en el inicio del complemento y defendió la ventaja hasta el final.
Por la tercera fecha de la Copa Santa Fe, el elenco venadense cayó este sábado como visitante ante Logaritmo de Rosario por 15 a 12, en un encuentro parejo, áspero y definido por detalles. Jockey hizo un buen primer tiempo, se fue al descanso arriba en el marcador, pero el dueño de casa golpeó rápido en el complemento y luego resistió hasta el cierre.
El partido no podía comenzar mejor para Jockey. Apenas iban 4 minutos cuando el equipo de Venado Tuerto encontró su primera conquista. Tras un scrum a favor cerca de las cinco yardas rivales, Pedro Espíndola se desprendió de la formación, rompió hacia adelante en los últimos metros y apoyó la pelota en el ingoal.
Nicolás Herrmann estuvo preciso con la conversión y puso el marcador 7 a 0 para la visita, que arrancaba con autoridad y trasladaba al resultado ese buen inicio desde la obtención y la presión territorial.
Logaritmo reaccionó rápido y, cuatro minutos más tarde, descontó por la vía del penal para dejar las cosas 7 a 3. A partir de allí, el encuentro entró en una etapa más disputada, con Jockey sosteniendo una propuesta sólida y tratando de jugar en campo rival.
El equipo venadense tuvo una primera mitad interesante. Mostró buena obtención, orden para plantarse en la cancha y algunos pasajes de superioridad territorial. Pero esa diferencia en el juego no terminó de transformarse en una ventaja más amplia en el tanteador, algo que con el correr de los minutos terminaría siendo decisivo.
Casi sobre el cierre de la primera etapa, Jockey volvió a lastimar. La jugada nació con un line desde la izquierda. La visita movió la pelota hacia la derecha y, cuando parecía que la acción se diluía, apareció la lucidez de Guido Martinotti, que jugó largo con el pie, fue a buscar su propia patada y terminó apoyando un try de enorme valor.
Esta vez el encargado de la conversión fue Stefano Meucci, que no pudo acertar a los palos. De todos modos, Jockey lograba estirar la ventaja y pasaba a ganar 12 a 3.
Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo no tenía más capítulos, Logaritmo encontró aire en la última acción. El local armó una jugada desde un line por la derecha, avanzó con el maul y luego abrió la pelota hacia la izquierda hasta encontrar el espacio para romper líneas y llegar al try. La conversión no fue efectiva, pero el descuento dejó el partido 12 a 8 al descanso.
Jockey se iba arriba, aunque con la sensación de que había hecho méritos para una diferencia mayor.
El complemento empezó de la peor manera para el conjunto venadense. Ni bien se reanudó el juego, Logaritmo armó una buena acción colectiva, de izquierda a derecha, que terminó en manos del octavo, quien recorrió los últimos metros y apoyó el try. Con la posterior conversión, el local pasó al frente por 15 a 12.
Ese golpe cambió el desarrollo del partido. Desde entonces, el trámite se hizo más trabado, más luchado y mucho más físico. Logaritmo se aferró a la ventaja, intentó sostenerla y, cuando pudo, buscó ampliarla. Jockey, por su parte, fue en busca de recuperar el control, pero le costó encontrar claridad en los metros finales.
El elenco de Venado Tuerto nunca se cayó del partido. Siguió compitiendo, empujó, defendió cuando tuvo que hacerlo y buscó los caminos para volver a ponerse arriba. Pero otra vez apareció ese déficit que viene marcando algunos pasajes de su campaña: la dificultad para traducir el rendimiento en puntos.
El cierre tuvo una escena que resumió buena parte del partido. Con el tiempo cumplido, Jockey tuvo una chance clarísima a centímetros del ingoal contrario. Era la jugada que podía cambiar la historia, la que podía transformar una derrota ajustada en un triunfo de enorme valor como visitante.
Pero Logaritmo defendió con firmeza, cerró los espacios y evitó la conquista venadense. Así, el dueño de casa terminó sosteniendo el 15 a 12 y se quedó con un partido que Jockey sintió que pudo haber ganado.
La derrota dejó sensaciones encontradas. Por un lado, la certeza de que el equipo compite ante cualquier rival, incluso fuera de casa y en escenarios exigentes. Por el otro, la bronca lógica de volver a quedarse cerca por detalles, especialmente después de haber hecho un buen primer tiempo y de haber contado con una situación clara en el cierre.
Para Jockey de Venado Tuerto, el desafío será volver a trabajar sobre una base que sigue mostrando señales positivas. El equipo tiene identidad, carácter competitivo y herramientas para jugar de igual a igual. Ahora deberá ajustar la eficacia, sostener la intensidad durante los 80 minutos y encontrar en los momentos decisivos los puntos que muchas veces separan una buena actuación de un triunfo.
Copa Santa Fe 2026 | Tercera Fecha
Zona 1
Gimnasia Pergamino 27–24 Fusión SN
Caranchos 26–50 Universitario
Provincial 14–43 Duendes RC
Zona 2
Jockey Club 20–0 Old Resian Club
Gimnasia 55–24 Los Pampas
Logaritmo 15–12 Jockey Vdo. Tto.