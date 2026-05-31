Los Pumas 7s volvieron a demostrar que pertenecen a la elite del rugby mundial. El seleccionado argentino de juego reducido conquistó la medalla de bronce en el Seven de Valladolid tras vencer de forma contundente a Fiji por 28-17 en el encuentro por el tercer puesto.
Los Pumas 7s vencieron a Fiji y se quedaron con el bronce en Valladolid
El seleccionado nacional cerró el torneo con un triunfo ante los oceánicos por 28-17, subió al podio y sigue en carrera por la definición del SVNS World Championship.
Luego de una dura caída en las semifinales, el conjunto albiceleste reaccionó a tiempo y cerró la segunda etapa de la definición del SVNS World Championship con una sonrisa y subiéndose al podio.
El resultado obtenido en tierras españolas tiene un valor doble para el elenco dirigido por Santiago Gómez Cora. Además de colgarse la medalla, el triunfo le permitió a la Argentina mantenerse con chances matemáticas reales de pelear por la cima de la temporada 2025/26.
Con este desempeño, el seleccionado nacional suma 34 unidades y continúa firme en el segundo lugar de la clasificación general, dejando todo abierto para la última y decisiva escala que se disputará el próximo fin de semana en Bordeaux.
El tropiezo en semifinales ante el líder
El sueño de alcanzar una nueva final ecuménica se vio frenado momentáneamente por los Springbok Sevens. En lo que significó una reedición de la definición disputada semanas atrás en Hong Kong, el conjunto africano volvió a imponerse y se quedó con el pase al partido decisivo del certamen español.
El cruce de semifinales fue de una paridad absoluta y terminó 14-7 a favor de los sudafricanos. El seleccionado argentino se había marchado al descanso arriba en el marcador por 7-5, gracias a un try de Santiago Vera Feld y su posterior conversión.
Sin embargo, en el complemento, el rival mostró una mayor eficacia clínica y logró dar vuelta la historia. Ricardo Duarttee fue la gran figura de ese encuentro con nueve puntos (un try y dos conversiones), un aporte determinante para que el líder de la temporada mantuviera su dominio.
Un camino sólido hacia el podio
Más allá de no haber podido ingresar al partido por el oro, la producción de Los Pumas 7s a lo largo del fin de semana en Valladolid fue sumamente destacada. En la fase inicial, el equipo barrió el Grupo con autoridad al ganar sus tres compromisos: superó a Alemania por 26-17, goleó a Uruguay por 40-14 y aplastó a Nueva Zelanda con un contundente 24-0.
En la instancia de cuartos de final, los subcampeones de la etapa de Hong Kong volvieron a mostrar el carácter y la templanza que los caracteriza. En un partido vibrante y de dientes apretados, derrotaron a Francia por un ajustado 21-19 para meterse entre los cuatro mejores del certamen.
Ahora, con el envión anímico de haber vencido a una potencia como Fiji y con el bronce en el pecho, Los Pumas 7s ya ponen la cabeza en Bordeaux, donde buscarán la gloria máxima en el cierre del circuito.