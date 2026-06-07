Se metió en semifinales dos fechas antes

Capibaras XV fue la gran sorpresa, logró el objetivo y ahora va por la finalísima

El equipo de Galatro, “Chinchu” y Nico Vergallo fue la revelación del Súper Rugby Américas 2026. Este viernes, en La Catedral del Rugby, busca dar el batacazo de ser finalista siendo debutante.