Hay un término que se puso de moda en el deporte profesional con el relato de dirigentes, entrenadores y players. No importa qué disciplina sea. “El objetivo es competir”, dicen. O sea, estar a la altura del formato. En este caso, tratándose de una franquicia debutante (con todo lo que ello implica), la meta de Capibaras XV con su Litoral Rugby pasaba por ahí.
Capibaras XV fue la gran sorpresa, logró el objetivo y ahora va por la finalísima
El equipo de Galatro, “Chinchu” y Nico Vergallo fue la revelación del Súper Rugby Américas 2026. Este viernes, en La Catedral del Rugby, busca dar el batacazo de ser finalista siendo debutante.
De entrada, quienes le dieron vida a la franquicia fijaron la meta alta: “Tenemos que meternos entre los cuatro mejores y llegar a semifinales”. Eso, que parecía algo realizable pero complicadísimo, el equipo lo logró con soltura, buen juego, mucha autoridad y con un dato no menor: ¡lo consiguió dos fechas antes!. Es decir, no llegó al final con la calculadora en la mano.
La última pelota con Dogos en Rosario, el regalo de los chilenos con Pampas y la poca resistencia de Peñarol con la franquicia argentina fueron “desinflando” a los litoraleños. La sensación es que el equipo, más allá de pelear localía en los mata-mata de temporada (así se arma semifinal y obviamente la gran final), se quedó sin un objetivo pesado como fue había sido llegar a las semifinales.
El resultado del viernes en “La Caldera” dejó en claro la diferencia entre un Tarucas necesitado de “ganar para entrar” y no quedarse afuera ante su gente contra un Capibaras que, pasara lo que pasara contra los tucumanos, ya sabía que su rival sería Pampas y en San Isidro. O sea, lo motivacional pesó y mucho.
Ahora, con los jugadores reservados por cuestiones físicas pensando en la semifinal de este viernes (el horario oficial será 21.15), Capibaras XV arranca este lunes la mejor semana desde que tiene vida en el Súper Rugby Américas: irá por el boleto que lo ponga como la gran sorpresa en la final del viernes 19 de junio.
Recuperar la memoria será clave: el equipo llegó al lugar que llegó dos fechas antes porque jugó un rugby serio, duro y, por momentos, imbatible. Pesará lo físico, lo táctico, lo estratégica y, fundamentalmente, dos cosas: el corazón y la cabeza. Se acostumbra a decir, con bastante razón, en esta serie de juegos decisivos que “lo gana el que desayuna mejor ese día, el que se levanta mejor que el otro”.
Serán un puñado de días para descansar, entrenar, viajar y esperar este viernes 12 de junio a las 21.15 con el sueño intacto. Más allá de la famosa presión, el equipo deberá soltarse, entendiendo que no le debe nada a nadie, que pagó la cuenta antes de tiempo y que la gloria está a la vuelta de la esquina. En realidad, para Capibaras XV la gloria espera en la mítica “Cancha 1 de Rugby” del Club Atlético de San Isidro. El sueño del Litoral, en el marco del Súper Rugby Américas, tiene cita en La Catedral del Rugby este viernes, contra Pampas XV, desde las 21.15.