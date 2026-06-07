Sin dudas, fue un apasionante final para determinar los cuatro semifinalistas de lo que se considera un gran Súper Rugby Américas. Asoma un viernes 12 de junio infartante: Dogos XV-Tarucas a las 19 en el Córdoba Athletic Club; Pampas- Capibaras XV a las 21.15 en La Catedral del Club Atlético de San Isidro (CASI).
“Capibaras XV fue un buen equipo con un gran marco de público”
El Gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica y Director Deportivo del torneo profesional de la región analizó la etapa final de la competencia continental. “Este es el mejor de todos los torneos”, dijo el ex Head Coach de Los Pumas.
“Por el nivel de juego que hemos visto este año, es el mejor de los torneos que hemos jugado,” dice sin titubear Daniel Hourcade, Gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica y Director Deportivo del torneo profesional de la región.
“Hemos visto muy buen nivel desde la primera ronda, con equipos con buen reclutamiento de jugadores, que se prepararon muy bien, empezando por la post-temporada, y con una pretemporada que en casi todos los casos incluyó muy necesarios partidos amistosos.”
“Desde un inicio, Capibaras XV fue un buen equipo con un gran marco de público. Dogos XV no se resintió con el armado de la franquicia del Litoral y jugó muy bien todo el año,” dice Hourcade.
Pampas buscará su primera final y se encaminó con un sólido torneo, lo mismo que Tarucas XV y el enorme apoyo de toda una comunidad de cara a su primera semifinal.
El tres veces campeón Peñarol Rugby optó esta temporada por darle rodaje a muchos jóvenes, potenciales mundialistas para el año próximo. “La experiencia que sumaron esos chicos es fundamental para su futuro y el del rugby de su país.”
Selknam sufrió la ausencia de sus figuras durante dos fines de semana de marzo cuando Los Cóndores viajaran a Italia para enfrentar a Italia A. El Mundial 2027, su segundo consecutivo, es el gran objetivo de Chile Rugby y al igual que Uruguay, las decisiones se tomaron en beneficio del rugby de sus países, permitiendo el desarrollo de nuevos jugadores en el alto nivel sudamericano.
Chilenos y uruguayos jugarán la primera Nations Cup este año. “Pablo Lemoine está encima de Selknam, Rodolfo Ambrosio también con Peñarol Rugby. Es importante lo que el Súper Rugby Américas genera para el rugby de sus respectivos países.”
En ese sentido, sigue Hourcade, “los partidos han sido de altísimo nivel; usamos como referencia comparativa torneos del mejor nivel (Top 14, Premiership). Estamos, obviamente, abajo todavía.”
Dos aspectos a mejorar son la cantidad de penales por partido, y el tiempo de juego del balón. Todo solucionable en el tiempo y con trabajo.
“Pero si comparamos este 2026 con nuestros anteriores torneos, cada una de las estadísticas nos marcan que estamos mejor. La gente además está muy enganchada, lo sentimos y nos lo dicen.”
El crecimiento es notable en todas las franquicias, inclusive en el conjunto de Brasil que, tras un gran arranque, perdió envión.
“Brasil hizo un cambio de mentalidad; tienen un convenio con Sudáfrica, trajo canadienses, uno de Zimbabwe. El arranque del torneo resume lo que pudieron ser. Hubo mejora. Rescato algo fundamental: su staff completo es 100% doméstico. Si bien Josh Reeves es neozelandés, es producto del rugby de Brasil, vive hace 15 años en el país. Lucas Abud (entrenador de forwards) y Guilherme Coghetto (defensa) son jóvenes, con proyección muy buena, hicieron los cursos, los hemos capacitado y están a la altura con un crecimiento muy grande. Hay que seguir apostando por el rugby de Brasil, reaccionaron. Hay que lograr que la reacción dure más tiempo. Hay cosas muy positivas para seguir empujando,” dice el ex entrenador de Los Pumas.
Por su parte, “Yacare XV jugó muchos buenos partidos; estuvo muy bien en el juego, más allá de los resultados que le fueron esquivos. Sus primeras diez fechas fueron de buen nivel de juego. En las últimas dos fechas, hubo 16 paraguayos entre los 23, algo muy positivo para uno de los objetivos del torneo que es mejorar los seleccionados nacionales.”
“Los cuatro semifinalistas pueden ser campeones. Esa es la belleza de este torneo”, sentenció Hourcade, que no ahorró elogios para Capibaras XV, antes de la histórica semifinal de este viernes contra Pampas en San Isidro.