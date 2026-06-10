Prácticamente de la misma manera que concentran los jugadores, un equipo de El Litoral, al igual que lo hizo a lo largo de toda la competencia, estará desde este jueves acompañando a Capibaras que el viernes, desde las 21, en “La Catedral del Rugby”, jugará ante Pampas la semifinal 2 (más temprano se enfrentan Dogos y Tarucas en Córdoba) del Súper Rugby Américas (SRA).
Capibaras viaja a Buenos Aires “abrazado a la ilusión”
La franquicia del Litoral quiere llegar al partido decisivo y El Litoral estará presente en esa búsqueda. A las 21 del viernes, enfrenta a Pampas, por un pasaje a la final.
El pasado 23 de mayo en el complejo “La Tortuguita” del Paraná Rowing Club, Capibaras logró el objetivo de clasificarse a esta presente etapa en su primera temporada en el torneo.
Si bien dicho objetivo, esto expresado por sus protagonistas, no era lo principal al inicio de esta “primera vez” de la exigente competencia, tras empezar a amalgamar el grupo y conseguir resultados, enseguida fue la prioridad: había que estar entre los mejores cuatro equipos.
Hasta último momento se luchó para, además de jugar semis, hacerlo en “Casa Capibaras”. Esto último no pudo ser. Pero la idea de llegar a la final, el equipo del Litoral ahora la tiene “entre ceja y ceja”.
En Buenos Aires
Este miércoles, a las 17.30, el plantel y staff de Capibaras se reunió en el Hipódromo de Rosario para, vía terrestre, partir rumbo al Hotel Ramada del porteño barrio de Vicente López y concentrar allí hasta el partido.
Como es habitual el día anterior, o sea este jueves, se realiza el “Captain Run”, la última práctica antes del “duelo”, en este caso, ante Pampas.
Capibaras estará realizando estos movimientos, casi siempre a cargo de los capitanes, aunque con la atención permanente del staff de entrenadores, a partir de las 15.30.
Pampas, en cambio, hará dicha rutina a las 20. O sea en un horario más parecido al del partido (arranca minutos después de las 21).
Posibles 23
Si bien de manera oficial, tal como se hizo durante todo el SRA, el plantel que, en este caso afronte la semifinal, se dará a conocer luego del Captain Run, a dos días del trascendental partido, “nos permitimos jugar un poco” a ser entrenadores del equipo litoraleño.
En la primera línea, no hay muchas dudas. Si bien ante Tarucas arrancó Nacho Orsetti, el pilar derecho será Enzo Avaca. El cordobés, que ingresó en el segundo tiempo ante los tucumanos, estará al frente del pack junto a Martín Vaca como hooker y Diego Correa del lado izquierdo.
Tampoco hay muchas dudas entre los “grandotes” de la segunda línea: Lorenzo Colidio y Lucas Bur, de Duendes y Jockey respectivamente, estarían desde el arranque.
La tercera línea, también “sale de memoria”: Gandini, Villagrán y Bernstein. Pero acá hacemos una salvedad: el jugador de CRAI, no fue tenido en cuenta en la última fecha, para cuidar uno de sus tobillos que ya viene “castigado”. Su lugar lo ocupó Jerónimo Gómez Vara. No obstante, si está bien el “Gitano”, será el titular.
Entre los conductores, seguramente recuperará la titularidad Alejo Sugasti como 9. En tanto que la 10 la llevará Ignacio Dogliani.
Entendiendo los buenos rendimientos que tuvieron Dicapua, Chesini, Heit, Cipriani y Rossetto cada vez que jugaron juntos, es muy probable que ellos conformen el resto de la línea de backs.
Entre los “impact players”, también hay “números puestos”. Los tres “gordos” serían Lis, Juani Rodríguez e Ignacio Orsetti. También Nacho Gallo estaría como relevo en la segunda línea.
Como tercera línea suplente, hay uno que también es “fija”: Bautista Grenón. El jugador con pasado en Querandí y Alma Juniors de Esperanza, siempre aporta potencia cuando le toca entrar. Algo que el rival lo siente luego de una parva de minutos encima.
Los medios suplentes serían Juan Lovell y “Chicho” Baronio, que el último viernes en San Miguel de Tucumán cumplió 50 partidos en el SRA.
Se abre una incógnita, al menos para nosotros y solo hasta mañana, por quien tendrá la camiseta 23. Una posibilidad es Tomás Sigura: titular ante Tarucas y suplente en el partido con Dogos.
Pero viajó Bautista Estelles que, justamente su último partido como titular, lo jugó ante Pampas, el 1° de Mayo en Rosario. En ese encuentro se lesionó uno de sus codos y ahora podría ser tenido en cuenta por los entrenadores.
Pasando en limpio “nuestro equipo”
Una probable formación de Capibaras sería con: 1- Diego Correa, 2- Martín Vaca y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein; 9-Alejo Sugasti e 10- Ignacio Dogliani; 11- Gino Dicapua, 12- Guido Chesini, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto.
Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Juan Ignacio Rodríguez, 18- Ignacio Orsetti, 19- Ignacio Gallo, 20- Bautista Grenón, 21- Juan Lovell, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Tomás Sigura o Bautista Estelles.
Más allá de los nombres que elijan Nicolás Galatro, Maximiliano Bustos y Nicolás Vergallo, acá hay algo cierto y que confirmamos parafraseando un poco a Pier: Capibaras está “abrazado a la ilusión”. En este caso, no de una condena, sino de jugar la final del Súper Rugby Américas 2026.