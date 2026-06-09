Córdoba y Buenos Aires serán sedes de las semifinales de una nueva edición del Súper Rugby Américas.
Tomás Bertazza, el elegido para controlar acciones en “La Catedral”
Además, Deluca será el reféri para la otra semi que dos horas antes (a las 19) juegan en Córdoba Dogos y Tarucas.
El primero en la fase regular, Dogos XV, recibirá a Tarucas el viernes a partir de las 19 horas en el Córdoba Athletic. Será la cuarta semifinal que juegue el local, mientras que, en su segunda temporada en el torneo, el conjunto con base en Tucumán estará por primera vez en las instancias definitorias.
En el Club Atlético San Isidro, Pampas será anfitrión de Capibaras XV que en su primer año como franquicia accede al Top 4 del torneo. El comienzo está previsto para las 21:15 horas.
Dogos XV vs. Tarucas
Dogos ganó las tres semifinales que disputó, derrotando a Pampas 27-16 en 2023 y 27-21 en Buenos Aires en 2025, mientras que un penal en muerte súbita frente a Yacare XV le dio el paso a la final en 2024 al ganar 17-14. Ese año, Dogos XV ganó, por ahora, su único Súper Rugby Américas.
Tarucas, cuarto en la fase regular, compitió hasta último momento por un lugar entre los mejores cuatro en 2025 y esta vez confirmó su posición en esta instancia recién en la fecha catorce.
Cuatro veces se enfrentaron ambas franquicias, con dos triunfos cada una. Mientras que en la temporada pasada ganó el visitante en ambas ocasiones (Tarucas 22-20 en Córdoba, Dogos XV 43-29 en Tucumán), este año el ganador fue siempre el anfitrión: Tarucas 29-26 en la Caldera del Parque y Dogos 18-13 en el Córdoba Athletic.
Pablo Deluca dirigirá su partido número 21 en la historia del torneo, en la que será su segunda semifinal seguida. En 2025 controló Pampas 21 – Dogos XV 27.
Contará con la asistencia de Gonzalo de Achával y Federico Longobardi, ambos de enorme experiencia en el torneo. De Achával dirigió 16 veces e hizo de asistente del referí otras seis mientras que Longobardi, que dirigió tres veces, es con 20 partidos el que más veces participó como juez de touch.
Pampas vs. Capibaras XV
Capibaras XV tendrá la oportunidad de seguir estirando una temporada debut con enorme suceso dentro y fuera del campo de juego. Dos finales de partido trágicos en la treceava fecha le costaron la chance de recibir una de las semifinales – primero, perdieron en la última jugada frente a Dogos XV en el Hipódromo de Rosario y, dos horas más tarde, Pampas evitó la derrota frente a Selknam con el último kick del encuentro. Esos puntos podrían haberle dado al equipo que representa el Litoral argentino la chance de jugar en casa.
Desandará los 278 kilómetros desde su sede, bajando por la Ruta Nacional 9 hacia el Club Atlético San Isidro donde Pampas buscará romper el maleficio y ganar su primer Súper Rugby Américas.
Semifinalista en las tres ediciones anteriores, el conjunto de la capital argentina, solamente pudo jugar una final, cuando en 2024 vio a Dogos XV festejar el título en el CASI. En semifinales, cayó 27-16 en Córdoba en 2023; al año siguiente le ganó 50-27 a Peñarol Rugby (a la fecha la semifinal con más puntos) y en 2025 perdió frente a Dogos 27-21 también en el CASI.
La única vez que Capibaras XV visitó la “Catedral”, fue triunfo del anfitrión 25-20 en el primer fin de semana de marzo; la revancha fue también para el local, en Rosario, por 28-21.
Tomás Bertazza es, después de Damián Schneider, el referí más experimentado del torneo. Digirió 32 veces en el Súper Rugby Américas y otras cinco en la antigua Superliga Americana de Rugby; además, fue asistente del referí en otras cuatro ocasiones. En 2025 dirigió la final del torneo, habiendo sido referí en la semifinal de 2024 entre Dogos XV y Yacare XV y asistente de Francisco González en la semifinal que Dogos XV le ganó a Pampas en 2023.
A su lado, contará con la experiencia de Francisco González (21 partidos de SRA, 13 de SLAR como referí, 9 como juez de touch en SRA) y Tomás Ninci, con 19 partidos de juez de touch, segundo en cantidad de partidos en ese rol en el torneo. Además, dirigió cinco partidos.
Try o no try
Para los últimos tres partidos del Súper Rugby Américas 2026 se implementará un sistema de apoyo televisivo para los oficiales de partido. Únicamente en situación de try que haya generado dudas en el referí y sus asistentes, el referí podrá solicitar revisar únicamente la acción de apoyar la pelota. El pedido no incluirá fases previas, tan solo la acción final de apoyar el balón.
De necesitar esta revisión, solicitará al broadcast la revisión de la jugada utilizando la tecnología disponible. Para ello, se comunicará directamente con la producción televisiva solicitando las imágenes que lo ayuden a tomar la decisión correcta.
El dialogo entre el referí y el camión podrá ser escuchado tanto por el público presente en los estadios como por quienes sigan el partido por televisión.
La decisión final quedará, como siempre, bajo la entera responsabilidad del referí.