Luego del Captain Run del jueves, donde Galatro y compañía confirmaron los 23 que afrontarán este viernes desde las 21, El Litoral dialogó con Maximiliano Bustos, uno de los entrenadores asistentes del head coach.
Maximiliano Bustos: “Estos chicos te hacen soñar todos los días”
Palabras claras de uno de los entrenadores de Capibaras y la confianza en el plantel litoraleño.
Con la simpleza y humildad de siempre, “Chinchu” habló con El Litoral y no dudó al decir que el lugar donde está hoy Capibaras “es consecuencia del trabajo que hicieron los chicos. Arrancamos la propuesta para ser un equipo competitivo y estos chicos lo llevaron a un nivel impresionante. Hoy podemos disfrutar esta semana, de un lindo partido. Nos metimos en este quilombo y es un quilombo hermoso”.
Será el tercer partido entre Pampas en Capibaras. El primero, por la fecha 3 en el CASI, fue triunfo porteño por 25 a 20. La “revancha”, en Casa Capibaras, fue para el equipo local que se impuso 28 a 21. Hoy, se juega más que el “bueno”: quien gane, pasa a la final.
“Este será otro partido. No tiene nada que ver los anteriores. Hoy es otro el objetivo, tenemos otra ‘zanahoria’ en juego. Pero seguimos firmes en nuestro juego. En tener pelotas de calidad en las formaciones fijas, que será el objetivo principal, para que nuestros backs puedan hacer su juego que tanto nos gusta. Y sí, será durísimo.
“Los chicos sueñan. Ustedes como staff, ¿también se animan a soñar?”, preguntó El Litoral en el final de la charla con bustos.
Sí. Estos chicos te hacen soñar todos los días. Todos los comienzos de semana. Este equipo te hace ilusionar, hace que todo el tiempo estemos activos, que disfrutemos el día a día. Esta semana fue así y realmente no queremos que sea la última. Se armó un lindo clima y queremos llevarlo hasta la última semana”.