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Capibaras perdió con Pampas y se quedó sin chances de jugar la final

Cayó 19 a 11 y no pudo acceder al partido decisivo del Súper Rugby Américas. Destacable primera temporada de la franquicia del Litoral.

Capibaras vs Pampas en San Isidro. Crédito: Franco PeregoCapibaras vs Pampas en San Isidro. Crédito: Franco Perego
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Ya se sabía que Dogos esperaba por su rival. Más temprano en Córdoba, donde se va jugar la final, el campeón de 2024 del Súper Rugby Américas, venció de manera clara a Tarucas.

Capibaras perdió con Pampas y se quedó sin chances de jugar la final

Capibaras perdió con Pampas y se quedó sin chances de jugar la final

En el barrio de San Isidro, en la cancha del CASI, Pampas y Capibaras debían sacar el otro boleto disponible al partido final.

Y ninguno de los dos estaba dispuesto a vender fácil la posibilidad de estar en ese lugar. Hoy era el día que no debía haber excusas.

Capibaras vs Pampas en San Isidro. Crédito: Franco PeregoCapibaras vs Pampas en San Isidro. Crédito: Franco Perego

Por eso fue un partido analítico desde el primer momento.

Se lo terminó quedando Pampas por 19 a 11.

Capibaras vs Pampas en San Isidro. Crédito: Franco PeregoCapibaras vs Pampas en San Isidro. Crédito: Franco Perego

Para descartar, más allá del resultado: Capibaras no estuvo solo. Familiares, amigos, compañeros y hasta banda de sonido metió la franquicia del Litoral en la "Catedral del Rugby".

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