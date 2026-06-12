Ya se sabía que Dogos esperaba por su rival. Más temprano en Córdoba, donde se va jugar la final, el campeón de 2024 del Súper Rugby Américas, venció de manera clara a Tarucas.
No pudo ser
Capibaras perdió con Pampas y se quedó sin chances de jugar la final
Cayó 19 a 11 y no pudo acceder al partido decisivo del Súper Rugby Américas. Destacable primera temporada de la franquicia del Litoral.
Capibaras vs Pampas en San Isidro. Crédito: Franco Perego
En el barrio de San Isidro, en la cancha del CASI, Pampas y Capibaras debían sacar el otro boleto disponible al partido final.
Y ninguno de los dos estaba dispuesto a vender fácil la posibilidad de estar en ese lugar. Hoy era el día que no debía haber excusas.
Capibaras vs Pampas en San Isidro. Crédito: Franco Perego
Por eso fue un partido analítico desde el primer momento.
Se lo terminó quedando Pampas por 19 a 11.
Capibaras vs Pampas en San Isidro. Crédito: Franco Perego
Para descartar, más allá del resultado: Capibaras no estuvo solo. Familiares, amigos, compañeros y hasta banda de sonido metió la franquicia del Litoral en la "Catedral del Rugby".
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