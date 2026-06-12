Este viernes se disputan los duelos de semifinales del Super Rugby Americas 2026 con Capibaras XV como protagonista.
La previa en vivo: Capibaras disputan la semifinal ante Pampas
El duelo en busca de un pasaje a la final se disputa desde las 21:15 horas en La Catedral de Rugby.
La franquicia del Litoral se enfrenta ante Pampas XV desde las 21:15 horas en La Catedral de Rugby de Buenos Aires con transmisión de ESPN.
Minuto a minuto
Maximiliano Bustos: “Estos chicos te hacen soñar todos los días”
Con la simpleza y humildad de siempre, “Chinchu” habló con El Litoral y no dudó al decir que el lugar donde está hoy Capibaras “es consecuencia del trabajo que hicieron los chicos. Arrancamos la propuesta para ser un equipo competitivo y estos chicos lo llevaron a un nivel impresionante. Hoy podemos disfrutar esta semana, de un lindo partido. Nos metimos en este quilombo y es un quilombo hermoso”.
“Este será otro partido. No tiene nada que ver los anteriores. Hoy es otro el objetivo, tenemos otra ‘zanahoria’ en juego. Pero seguimos firmes en nuestro juego. En tener pelotas de calidad en las formaciones fijas, que será el objetivo principal, para que nuestros backs puedan hacer su juego que tanto nos gusta. Y sí, será durísimo.
“Los chicos sueñan. Ustedes como staff, ¿también se animan a soñar?”, preguntó El Litoral en el final de la charla con bustos.
Sí. Estos chicos te hacen soñar todos los días. Todos los comienzos de semana. Este equipo te hace ilusionar, hace que todo el tiempo estemos activos, que disfrutemos el día a día. Esta semana fue así y realmente no queremos que sea la última. Se armó un lindo clima y queremos llevarlo hasta la última semana”.
Capibaras no estará solo hoy en “La Catedral del Rugby”
Llegó el día más esperado. La cita, este viernes 12 de junio desde las 21.15, será en un escenario tan ovalado como icónico: “La Catedral del Rugby”.
Enfrente estará Pampas XV, casi “obligado” a llegar al último partido de la temporada del Súper Rugby Américas 2026 esperando por Dogos o Tarucas (juegan antes, desde las 19). Del otro lado, la gran sorpresa continental. Porque donde está Capibaras muchos imaginaban al multicampeón Peñarol de Montevideo o los poderosos chilenos.
El dato de color es que, en una postal que no es tan habitual en el rugby, Capibaras XV no estará solo esta noche en el CASI. Se calculan unos 250 visitantes, como consecuencia de micros y autos que partieron este mediodía desde Santa Fe y Rosario casi al mismo tiempo.
Los familiares de los jugadores, dirigentes de los clubes de rugby de las tres uniones, autoridades, sponsors y públicos en general, además de la cobertura exclusiva de El Litoral que acompañó a Capibaras XV en todos los partidos de la temporada regular