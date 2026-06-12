La previa en vivo: Capibaras disputan la semifinal ante Pampas

Con la simpleza y humildad de siempre, “Chinchu” habló con El Litoral y no dudó al decir que el lugar donde está hoy Capibaras “es consecuencia del trabajo que hicieron los chicos. Arrancamos la propuesta para ser un equipo competitivo y estos chicos lo llevaron a un nivel impresionante. Hoy podemos disfrutar esta semana, de un lindo partido. Nos metimos en este quilombo y es un quilombo hermoso”.