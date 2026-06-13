La primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 llegará a su fin este sábado con un partido que puede comenzar a marcar el rumbo de la zona. Qatar y Suiza se enfrentarán en un duelo de estilos, trayectorias y objetivos diferentes, pero con una misma necesidad: sumar de a tres para quedar como líderes en soledad.
Suiza quiere imponer su jerarquía y Qatar sueña con una sorpresa mundialista
El Grupo B del Mundial 2026 completará este sábado su primera jornada con un atractivo choque entre Qatar y Suiza. Luego del empate 1 a 1 entre Canadá y Bosnia, ambos seleccionados tienen una gran oportunidad para quedar como únicos líderes de la zona. El encuentro se disputará en Estados Unidos y enfrentará a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma ambición de comenzar la Copa del Mundo con el pie derecho.
El encuentro cobra aún más relevancia después del empate 1 a 1 que protagonizaron Canadá y Bosnia en el otro compromiso del grupo. Ese resultado dejó el panorama completamente abierto y transformó el choque entre qataríes y suizos en una oportunidad inmejorable para tomar ventaja desde el arranque de la competencia.
Para ambos seleccionados, un triunfo significaría mucho más que tres puntos. Además de encabezar la tabla, permitiría afrontar la segunda fecha con mayor tranquilidad y dar un paso importante hacia los octavos de final.
Qatar apuesta a la experiencia adquirida tras su Mundial de 2022
La selección de Qatar afronta su segunda participación consecutiva en una Copa del Mundo con una realidad muy distinta a la que vivió cuando organizó el torneo en 2022.
Aquella experiencia dejó aprendizajes valiosos para una generación de futbolistas que acumuló roce internacional y consiguió consolidarse como una de las potencias emergentes del continente asiático.
Los dirigidos por el español Tintín Márquez llegan respaldados por los recientes éxitos en la Copa Asiática, certamen en el que lograron reafirmar su crecimiento deportivo y consolidar una identidad de juego basada en la posesión, la velocidad en ataque y la experiencia de varios jugadores que comparten gran parte de su carrera en el fútbol local.
Las principales esperanzas ofensivas volverán a estar depositadas en Akram Afif y Almoez Ali, dos de los futbolistas más determinantes del fútbol asiático en los últimos años y referentes de una generación que busca demostrar que Qatar puede competir de igual a igual con selecciones de mayor tradición.
Suiza quiere confirmar su condición de candidato
Del otro lado estará una selección acostumbrada a competir en los grandes escenarios. Suiza se ha convertido en una presencia habitual en los Mundiales y en las fases finales de la Eurocopa gracias a una estructura sólida, una organización táctica rigurosa y un plantel con experiencia en las principales ligas europeas.
Los helvéticos llegan a la Copa del Mundo después de una destacada clasificación en las Eliminatorias UEFA y con la intención de repetir, e incluso superar, las actuaciones que los llevaron a ser un rival incómodo para cualquier potencia en los últimos años.
La base del equipo sigue girando en torno al liderazgo de Granit Xhaka, emblema de la selección y conductor de un mediocampo que combina intensidad, equilibrio y experiencia.
En defensa sobresalen Manuel Akanji y Nico Elvedi, mientras que en ataque las principales amenazas estarán a cargo de Breel Embolo, Dan Ndoye y Rubén Vargas.
Suiza sabe que parte como favorita en los pronósticos, pero también es consciente de que en los Mundiales no existen partidos sencillos y que Qatar ha demostrado una evolución constante en los últimos años.
Un partido que puede empezar a definir el grupo
Más allá de tratarse de la primera fecha, el encuentro tiene un peso específico importante dentro del desarrollo de la zona.
Con Canadá y Bosnia habiendo repartido puntos, el ganador dará un paso fundamental hacia la clasificación y llegará a la próxima jornada con una posición privilegiada.
Por el contrario, un empate mantendría la paridad absoluta y dejaría a los cuatro equipos prácticamente en igualdad de condiciones para afrontar la segunda fecha.
La expectativa es alta porque se enfrentarán dos selecciones con propuestas muy diferentes: Qatar intentará imponer dinámica, velocidad y entusiasmo, mientras que Suiza buscará hacer valer su experiencia, su fortaleza táctica y el peso de jugadores acostumbrados a competir al máximo nivel.
Probables formaciones
Qatar: Meshaal Barsham; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif.
Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer; Dan Ndoye, Ruben Vargas y Breel Embolo.
Árbitro: Saíd Martínez (Honduras).
Hora y dónde ver el partido
El encuentro entre Qatar y Suiza se disputará este sábado y podrá verse en vivo por DSPORTS y a través de la plataforma DGO. Será desde las 16 hora Argentina.
Con el liderazgo del Grupo B en juego y la clasificación ya asomando en el horizonte, Qatar y Suiza protagonizarán un duelo que promete emociones y que puede empezar a marcar el destino de ambos seleccionados en el Mundial 2026.