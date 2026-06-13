Grupo B

Suiza quiere imponer su jerarquía y Qatar sueña con una sorpresa mundialista

El Grupo B del Mundial 2026 completará este sábado su primera jornada con un atractivo choque entre Qatar y Suiza. Luego del empate 1 a 1 entre Canadá y Bosnia, ambos seleccionados tienen una gran oportunidad para quedar como únicos líderes de la zona. El encuentro se disputará en Estados Unidos y enfrentará a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma ambición de comenzar la Copa del Mundo con el pie derecho.