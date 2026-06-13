La selección de Bosnia y Herzegovina comenzó su participación en el Mundial 2026 con un valioso empate 1 a 1 frente a Canadá en Toronto. Más allá de no haber podido sostener la ventaja inicial, el resultado dejó sensaciones positivas en el conjunto europeo, que logró sumar en su estreno mundialista ante un rival que jugaba como local.
Lukić celebró el empate ante Canadá: "Nos abre el camino para seguir adelante"
Jovo Lukić fue una de las figuras del empate 1 a 1 entre Bosnia y Canadá en el arranque del Grupo B del Mundial 2026. El delantero marcó el primer gol de su selección en la Copa del Mundo y, tras el encuentro, destacó la importancia del resultado, la actitud del equipo y el respaldo de los hinchas bosnios que coparon las tribunas de Toronto.
Uno de los protagonistas de la jornada fue Jovo Lukić. El delantero convirtió el tanto con el que Bosnia se adelantó en el marcador y escribió una página especial en su carrera al marcar en apenas su cuarto partido con la selección absoluta.
Tras el encuentro, el atacante compareció ante los medios y se mostró satisfecho tanto por su actuación personal como por el rendimiento colectivo del equipo.
"Si lo hubiera imaginado, no podría haberlo hecho mejor", reconoció con una sonrisa al recordar su estreno en una Copa del Mundo.
Sin embargo, el goleador dejó claro que su prioridad siempre estuvo puesta en el resultado grupal.
"Hubiera preferido no marcar y que el equipo ganara. Aun así, estoy contento porque sumar en el debut siempre es importante", explicó.
Un debut mundialista para el recuerdo
Para Lukić, el partido ante Canadá difícilmente será olvidado. El delantero vivió una jornada soñada al convertir en su primera experiencia mundialista y transformarse en uno de los nombres destacados de la fecha inaugural del Grupo B.
El atacante aprovechó una de las oportunidades más claras que tuvo Bosnia durante el encuentro y logró vencer la resistencia canadiense, desatando el festejo de miles de hinchas bosnios presentes en el estadio.
Aunque Canadá reaccionó y alcanzó la igualdad a través de Cyle Larin, el punto conseguido fue valorado positivamente por los jugadores y el cuerpo técnico.
El propio seleccionador había destacado minutos antes la entrega de sus futbolistas y la capacidad del equipo para competir en un escenario de máxima exigencia.
Un punto que alimenta la ilusión
Más allá del resultado, Lukić considera que el empate puede convertirse en una base sólida para afrontar los próximos compromisos de la fase de grupos.
"Sin duda, este resultado nos abre el camino para seguir adelante", afirmó.
El delantero también advirtió que Bosnia deberá mantener la misma intensidad si pretende avanzar a la siguiente ronda.
"Si no afrontamos cada partido con esta actitud, luchando cada pelota y compitiendo al máximo, será muy difícil avanzar", señaló.
Las declaraciones reflejan el espíritu de un seleccionado que llegó al Mundial sin grandes etiquetas de favorito, pero con la ambición de convertirse en una de las sorpresas del torneo.
El reconocimiento a los hinchas bosnios
Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando Lukić fue consultado sobre el acompañamiento de los aficionados.
A pesar de jugar en territorio canadiense, Bosnia contó con una importante presencia de seguidores que hicieron sentir su apoyo durante los 90 minutos.
El delantero no ocultó su emoción al referirse al respaldo recibido desde las tribunas.
"Quiero agradecerles porque no tengo palabras para describir lo que sentimos. Por momentos parecía que estábamos jugando en Bosnia", expresó.
Incluso aseguró que durante varios pasajes del encuentro los cánticos de sus compatriotas se escucharon con más fuerza que los de los aficionados locales.
"Escuchaba nuestras canciones todo el tiempo. Sentí el apoyo de nuestra gente desde el primer minuto hasta el último", agregó.
Con un punto en el bolsillo, un gol en su debut mundialista y la ilusión intacta de pelear por la clasificación, Jovo Lukić se convirtió en uno de los nombres propios del estreno bosnio en el Mundial 2026. Ahora, tanto él como sus compañeros saben que deberán sostener el mismo nivel de compromiso y entrega para seguir soñando con avanzar a la próxima ronda.