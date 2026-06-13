Héroe bosnio del debut mundialista

Lukić celebró el empate ante Canadá: "Nos abre el camino para seguir adelante"

Jovo Lukić fue una de las figuras del empate 1 a 1 entre Bosnia y Canadá en el arranque del Grupo B del Mundial 2026. El delantero marcó el primer gol de su selección en la Copa del Mundo y, tras el encuentro, destacó la importancia del resultado, la actitud del equipo y el respaldo de los hinchas bosnios que coparon las tribunas de Toronto.