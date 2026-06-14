(Enviados Especiales a Estados Unidos)
Messi y su mural, en Miami, que El Litoral conoció con una santafesina de Las Flores
Vilma Gaitán es una sabalera que se vino a vivir hace 16 años a Estados Unidos y con ella visitamos Wynwood, un barrio muy popular y particular de Miami en el que está el mural con el que la ciudad homenajeó la llegada de Messi al Inter.
Hace 16 años que vive en “la ciudad del sol”, como ella misma se encargó de definir a Miami. Vilma Gaitán nació en Santa Fe, en Las Flores II. Cuando Los Palmeras actuaron en Miami, confiesa que se puso en primera fila. “Canté y me lloré todo”, dice esta sabalera que echó raíces en esta ciudad. “Tengo mi hijo, mi familia, estamos acá hace muchos años. Vivo en esta ciudad, soy ciudadana norteamericana y te reconozco que Santa Fe me tira mucho. Antes viajaba seguido a Santa Fe, ahora no tanto”, cuenta, mientras que el pequeño Valentino, su hijo, interviene a cada rato en la charla.
El tatuaje del escudo de Colón en su brazo izquierdo simboliza su amor sabalero. “¿Qué es Colón para mí?... Uffff. Es todo, es el pueblo, es la gente, es el cariño, es un lugar donde uno se siente bien. Más allá del resultado, Colón es el lugar para ser feliz. Y hasta he trabajado en el club”, cuenta con emoción.
Desde que llegó, siendo muy jovencita, tuvo varios trabajos. Actualmente, es manager de un restaurante muy concurrido y en el que, por su condición de bilingüe, no tiene problemas en relacionarse.
“Se extraña la familia, el cariño de los amigos, el asado de los sábados o domingos y después de tantos años acá, cuando voy para allá, extraño todo lo de acá… Es complicado, porque ya eché raíces en Miami”, cuenta Vilma. Y es lógico que así sea, porque vivir en Miami no es vivir en una ciudad cualquiera de Estados Unidos, sino que es como estar en cualquier ciudad turística de Argentina, con su movimiento, sus cenas tardías y todo aquello que es tan común e los latinos.
No obstante, cuando se le pregunta qué significa vivir en Miami, contesta que “es vivir en otro idioma. Es otra cultura, otras formas… De todos modos, Miami tiene mucho de internacional, siempre encuentro algún santafesino o entrerriano que se me cruza, tengo amigos que son de Santa Fe y están viviendo acá, así que la relación con mi ciudad y con mi gente sigue muy conectada”.
“¿Cómo veo a la Argentina?... La veo como la ven todos, difícil… Pero es raro, porque de afuera se la ve muy bien, pero de adentro no. Muchos amigos me dicen que está complicada la cosa y por eso yo me voy quedando con ese concepto”, cuenta Vilma.
Hay un día especial, inolvidable y que quedará grabado a fuego para todos los sabaleros. Y es fecha del 4 de junio de 2021. “Ese día fui muy feliz, lloré mucho… Trabajé y lloré. A la final no la pude ver, porque justamente estaba trabajando pero cuando me enteré que salimos campeones, me fui al baño de inmediato y me largué a llorar de felicidad. Me sequé las lágrimas… Y a seguir trabajando”.
El pequeño tatuaje con el corazón rojinegro es bien visible en el brazo izquierdo de Vilma. “Me lo hice el jueves a la mañana, antes de la final… No había podido estar en Paraguay, tampoco en San Juan, pero ahí me dije que el corazón de Colón iba a estar para siempre en mi piel. Y acá lo tengo”, señala esta santafesina, mirándoselo con mucho orgullo.
El mural de Messi, en el "alma" de Miami
A la entrevista la hicimos en Wynwood, en el lugar en el que está el mural de Messi, que no es tan grande como el que tenemos en Santa Fe, pero que es verdaderamente imponente. “Este lugar es el alma de Miami y este mural fue la recibida que le dio Miami a él. Es un barrio muy lindo, que antes era de gente humilde y de trabajo. Lo reformaron y lo convirtieron en un barrio en el que un terreno puede salir muchísimo dinero. Cuando inauguraron este mural, fue un furor. En este lugar había una multitud, no se podía estar”, señala Vilma en el final de la charla.
Para ella, fue un poco el reencuentro con gente de su tierra. Y para nosotros, ver a uno de los tantos y tantos santafesinos que pululan por estas tierras. “De Santa Fe extraño la familia, los amigos… Y no tanto el calor y los mosquitos, que hay muchos… En Santa Fe dejé todo, menos los mosquitos”, dice entre risas, pero añorando ese aroma de barrio en el que creció. Como dijo el poeta, "no importa cuán lejos vuele el pájaro, siempre añora el nido donde abrió los ojos por primera vez”.