Al estilo del que hay en Santa Fe

Messi y su mural, en Miami, que El Litoral conoció con una santafesina de Las Flores

Vilma Gaitán es una sabalera que se vino a vivir hace 16 años a Estados Unidos y con ella visitamos Wynwood, un barrio muy popular y particular de Miami en el que está el mural con el que la ciudad homenajeó la llegada de Messi al Inter.