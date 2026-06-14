La concentración de la Selección Argentina en el Mundial 2026 recibió una visita inesperada y cargada de emoción. Carlos “La Mona” Jiménez, una de las máximas figuras de la música popular argentina, compartió una jornada especial con los campeones del mundo y protagonizó un encuentro que rápidamente se volvió viral: su primera reunión cara a cara con Lionel Messi.
La Mona Jiménez visitó a la Selección Argentina y cumplió el sueño de conocer a Messi
El ídolo del cuarteto sorprendió al plantel argentino durante la concentración previa al debut en el Mundial 2026. Hubo fotos, regalos y un encuentro especial con Lionel Messi.
El cantante cordobés llegó al búnker albiceleste en Estados Unidos acompañado por integrantes de su entorno y fue recibido por varios futbolistas del plantel que conduce Lionel Scaloni. La presencia del artista generó un clima distendido en la previa del estreno mundialista frente a Argelia, partido programado para el próximo martes.
Las imágenes del encuentro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y mostraron a La Mona saludando a los jugadores, firmando camisetas y compartiendo charlas con referentes del seleccionado.
Sin embargo, el momento más esperado fue el abrazo con Messi, una postal que unió a dos de los grandes ídolos populares del país.
Un encuentro que emocionó a todos
A sus 75 años, La Mona Jiménez es una de las figuras más representativas de la cultura cordobesa y argentina. Con más de cinco décadas de trayectoria, el cantante construyó una carrera única que trascendió generaciones y fronteras. Por eso, su visita a la concentración albiceleste despertó una enorme repercusión entre hinchas y seguidores de la música popular.
Las fotografías difundidas muestran a Messi sonriente junto al artista, intercambiando algunas palabras y posando para los registros que rápidamente se multiplicaron en internet. También hubo imágenes junto al arquero Emiliano Martínez, uno de los futbolistas más cercanos a los fanáticos y protagonista de varias de las postales compartidas por la delegación.
La presencia del cantante llegó en un momento de gran expectativa para el seleccionado nacional. Después de la histórica conquista en Qatar 2022, Argentina busca volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol y afronta un nuevo desafío con una base consolidada y la experiencia de varios de los campeones del mundo.
La previa del debut mundialista
La visita de La Mona se produjo mientras el equipo ajusta los últimos detalles para el estreno en el Grupo J del Mundial. Según informó la Asociación del Fútbol Argentino, el plantel trabaja con normalidad y mantiene un clima de confianza de cara al inicio de la competencia.
En las últimas horas, Scaloni destacó la importancia de llegar en buenas condiciones físicas y anímicas al debut. En ese contexto, encuentros como el protagonizado por el cantante cordobés ayudan a descomprimir la tensión propia de una Copa del Mundo y fortalecen el vínculo entre los futbolistas y distintas figuras representativas de la cultura nacional.
La imagen de Messi abrazado a La Mona sintetizó esa conexión. De un lado, el capitán que marcó una época en el fútbol mundial; del otro, una leyenda de la música popular argentina. Dos referentes admirados por millones que compartieron una jornada especial en la concentración albiceleste.
Mientras la Selección se prepara para salir a la cancha y comenzar su camino mundialista, el encuentro dejó una de las postales más comentadas de las últimas horas y un recuerdo imborrable para el artista cordobés, que finalmente pudo cumplir el sueño de conocer personalmente al capitán argentino.