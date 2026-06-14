(Enviados Especiales a Kansas City, Estados Unidos)
El angustiante momento de vivir un tornado en vivo y en directo en Kansas
Sirenas en la vía pública, alarmas en los celulares que parecían “intervenidos” y un momento de incertidumbre en el lugar en el que la selección debutará este martes.
Son esas cosas que uno cree que nunca le van a pasar. Pero pasan. En mayo de 2007, Greensburg cambió para siempre. Un tornado EF-5 arrasó la ciudad, cobrándose 10 vidas, dejando muchos heridos y destruyendo el 95 % de la comunidad. Algunos pensaron que Greensburg había desaparecido para siempre. Pero muchos sacaron fuerzas de flaqueza y encontraron un espíritu pionero que ayudó a que Greensburg, una pequeña localidad de unos 800 habitantes, resurgiera. Veintiseis minutos antes de la llegada del tornado que arrasó esa ciudad, sus habitantes fueron avisados de la gravedad de la situación. Poco hubo para hacer. De Greensburg no quedó casi nada.
Este sábado por la noche, se anunciaba tormentas eléctricas fuertes en la zona de Kansas City y Kansas Missouri. En realidad, Kansas es un estado que cuenta con 102 condados. Dos de ellos son los recién mencionados. Y es el lugar en el que está alojada la selección argentina, con Messi y en el que se va a jugar el encuentro del martes.
Pero vayamos a la anécdota: lo primero que se escucharon, fueron las sirenas. Después, el fuerte viento y la lluvia torrencial. Después, todos los celulares –sin ninguna excepción- emitieron sus sonidos de alerta. Y apareció en pantalla el aviso de emergencia, sugiriendo que se busque refugio en un sótano o en el interior de un cuarto en el nivel más bajo de un edificio seguro. Si está al aire libre, en una casa móvil, o en un vehículo, debe ir al edificio seguro más cercano y protegerse de proyectiles. ¿Qué tal?
En la casa donde se hospeda el equipo de El Litoral, hay un sótano. Y a los pocos minutos de desatada la tormenta, llegó el mensaje de Izabel, la dueña, para saber cómo estaba todo… En la casa y con nosotros, que ya habíamos explorado el sótano… Todo esto, a siete u ocho horas de haber pisado el suelo de Kansas. Hermosa bienvenida.
Varias ciudades del área metropolitana de Kansas City sufrieron daños graves tras el paso de las tormentas. Hasta última hora del sábado (en ese momento, la calma había retornado a escena), se habían reportado daños en Kansas City (Missouri), Kansas City (Kansas), Liberty (Missouri), Pleasant Valley (Missouri) y otras ciudades del área metropolitana. Estos daños provocaron cortes de electricidad que afectaron a decenas de miles de usuarios en toda la región. En la nuestra, el corte duró un par de minutos. Pero estar a oscuras, acrecentó el pánico.
Se registraron vientos de entre 70 y 80 millas por hora en varias ciudades de Kansas City, así como en el Aeropuerto Internacional del estado. El tornado tocó tierra a las 20.45, con vientos de casi 100 kilómetros en ese momento. Arboles y líneas eléctricas tirados por el piso, angustia a pleno y una experiencia inédita. Al menos para quien esto escribe.