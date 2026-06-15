Habló el DT antes del debut

Scaloni, su emoción al verlo a Palermo entre los periodistas y la confirmación del “Dibu”

“Es importante el primer partido, pero el Mundial no se termina ahí”, dijo el entrenador argentino. Dejó en claro que el único jugador que podría no estar disponible, es Nicolás Tagliafico. Todos los demás, en condiciones de jugar.