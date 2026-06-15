(Enviado Especial a Kansas, Estados Unidos)
Scaloni, su emoción al verlo a Palermo entre los periodistas y la confirmación del “Dibu”
“Es importante el primer partido, pero el Mundial no se termina ahí”, dijo el entrenador argentino. Dejó en claro que el único jugador que podría no estar disponible, es Nicolás Tagliafico. Todos los demás, en condiciones de jugar.
Lionel Scaloni confirmó por un lado que Emiliano Martínez será el arquero, se estrechó en un interminable abrazo con Martín Palermo, quien está cumpliendo funciones periodísticas y fue compañero de Scaloni en Estudiantes de La Plata, a la vez que solamente puso en duda a Tagliafico cuando dijo que “salvo él, todos los demás están bien y a disposición”.
El entrenador argentino dijo que se siente tranquilo y que “esto es solo un partido de fútbol y tenemos la experiencia del último Mundial. Es importante el primer partido pero no se acaba ahí. Nos pasó en Qatar. Perdimos con Arabia y salimos campeones del mundo. Vamos a jugar contra un buen equipo y llegamos en un buen momento”.
Sobre sus sensaciones, reconoció que “estoy igual que el primer día, cuando asumi. No cambió nada por haber sido cuestionado en algún momento. Siempre me manejé igual y ese es el equilibrio que intento tener, sabiendo que hacemos las cosas lo mejor posible y eso me deja tranquilo más allá de cualquier resultado. Los partidos te van dando experiencia, pero el compromiso es el mismo. No somos más que nadie ni tampoco menos que nadie”.
En cuanto al equipo, dijo que “todavía no se lo dije a los chicos, se lo diré en el entrenamiento. Martínez está bien, creo que va a jugar”, señaló.
Cuando llegó el momento de la pregunta de Martín Palermo, casi no lo dejó terminar: “¡Qué alegría verte! Me emociona porque vivimos cosas fuertes, una época muy linda en Estudiantes. Pero antes de eso, no pasé buenos momentos y ahí estuvo Martín para alegrarme la vida. Estoy con mucha ilusión”, le dijo Scaloni a Palermo. Allí toda la sala explotó en aplausos y el técnico de la selección concluyó: “Me alegra verte, sos uno de los amigos que dio el fútbol”.
Admitió que estuvo probando variantes. “Siempre lo hacemos, son situaciones que se pueden dar de inicio o durante el partido. No va por el lado de si nos falta o no algún jugador por lesión. En principio, la línea táctica será la misma”, con lo cual hay que gastar a cuenta de un 4-4-2 para jugar con Argelia.
Por cuestiones técnicas, se apagó el aire acondicionado del lugar donde se realizó la conferencia para permitir un mejor funcionamiento de los micrófonos. Scaloni interrumpió una pregunta, cuando mencionaron a la Fifa y este torneo tan grande en cantidad de equipos y en extensión, y tiró un palito: “Si. Y estamos en una carpa y muertos de calor”.
Enseguida, quitó presión y dijo: “Sigue siendo un deporte, es importante para nosotros pero con esta selección hemos descomprimido esa famosa idea de presión o mochila. Para mí eso no vale nada, solo para que los jugadores salgan más presionados todavía. Tengo la misma tensión, la misma sensación de antes del partido con Arabia en 2022. Lo que quiero es que después del partido nos sintamos orgullosos de que el equipo dio todo. Sigue siendo un deporte y hay cosas mucho más importantes que esto. Vamos a seguir dando la cara y poniéndole las cosas difíciles al rival”.
Habló de Messi y dijo que “todo el mundo lo quiere ver a él adentro de una cancha, quiere verlo jugar. No veo nada negativo, ha estado en diferentes condiciones pero siempre estuvo. Y para nosotros siempre fue fundamental. A Julián Alvarez lo cuidamos, está disponible para mañana y es una opción más”.
Sobre supuestas dificultades para el armado del equipo, por las lesiones de los jugadores, dijo que “siempre tuve dificultades pero no por las lesiones sino por el nivel de calidad de los jugadores. Están todos bien y veremos solamente cómo reacciona Tagliafico. El único inconveniente es haber dejado afuera a varios jugadores afuera del plantel, nada más que eso”.
Respecto del rival, señaló que “Argelia juega similar a Marruecos. El partido que jugó Brasil con Marruecos es un buen ejemplo de lo que puede pasar en este Mundial. Y también lo de España, que no la tuvo fácil y no pudo ganarle a Cabo Verde. Argelia tiene jugadores rápidos adelante, ha jugado con línea de tres o con línea de cuatro, tiene un buen entrenador, es un equipo para respetarlo”.
Ya en la parte final de la charla, dijo que “el técnico de la selección tiene que transmitir emoción porque representa a un país. Estoy igual que la primera vez, eso es típico de nosotros, de nuestras emociones” y sobre la manera de encarar el partido y el torneo, dijo que “sobre todo, tenemos que jugar bien. Rara vez saquemos un buen resultado si no jugamos bien. No es solo la garra. Eso te ayuda a tener alguna solución en algún momento del partido, pero nosotros sacamos ventaja si jugamos bien”.