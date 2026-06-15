Espectacular spot de AFA

Messi, San Martín, los héroes de Malvinas y el Diego: todos juntos arriba de la "Scaloneta"

Un colectivo hace las veces de máquina del tiempo. Lo conduce Scaloni, el DT campeón del equipo actual. Arriba Messi y compañía se dan un paseo por los momentos más épicos de la historia argentina.