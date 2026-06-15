A un día del esperado debut de Argentina en el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un spot más que emocionante. Conducido por Lionel Scaloni un colectivo (la Scaloneta) viaje en el tiempo y recorre momentos épicos de la historia nacional.
Messi, San Martín, los héroes de Malvinas y el Diego: todos juntos arriba de la "Scaloneta"
Un colectivo hace las veces de máquina del tiempo. Lo conduce Scaloni, el DT campeón del equipo actual. Arriba Messi y compañía se dan un paseo por los momentos más épicos de la historia argentina.
De San Martín, pasando por las Islas Malvinas y los héroes del 82, hasta llegar al Obelisco, punto máximo del festejo de la Copa del Mundo 2022. También pasó por el funeral de Maradona, un símbolo insoslayable de la Selección.
La máquina del tiempo no deja a nadie afuera y con Lionel Messi a la cabeza lleva un mensaje claro: "Ahora nos volvimos a ilusionar". Todo en la antesala de lo que será el choque contra Argelia, por la fecha 1 del grupo J.
Algunas incógnitas dentro de las certezas
A horas del estreno frente a Argelia, Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas tácticas. La Selección Argentina se apoya en la estructura campeona de Qatar mientras define el equipo titular.
La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya entró en su etapa final. Este martes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J.
A pocas horas del estreno, el entrenador mantiene algunas dudas en la formación inicial, aunque la base del equipo continúa siendo la misma que llevó al seleccionado a la conquista más importante de su historia reciente.
La herencia de Qatar sigue vigente
La columna vertebral del equipo continúa integrada por varios de los futbolistas que se consagraron campeones del mundo hace casi cuatro años. El liderazgo de Lionel Messi, la presencia de Cristian Romero en defensa, la conducción de Rodrigo De Paul y la jerarquía de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en la mitad de la cancha conforman la estructura sobre la que Scaloni edificó su proyecto.
Sin embargo, algunas bajas por lesión obligaron al cuerpo técnico a replantear determinadas cuestiones. La ausencia de Nicolás Tagliafico para el debut abrió un interrogante en el sector izquierdo de la defensa y llevó al entrenador a probar distintas variantes durante los últimos entrenamientos.
En las prácticas realizadas en la concentración argentina aparecieron dos esquemas diferentes. Por momentos, Scaloni trabajó con una línea de cuatro defensores, mientras que en otros ensayos evaluó la posibilidad de utilizar tres zagueros centrales para reforzar la solidez defensiva.
Las incógnitas que mantiene el entrenador
La principal duda pasa por la conformación del fondo. Si el técnico opta por un sistema tradicional, Nahuel Molina ocuparía el lateral derecho, Facundo Medina se movería por la izquierda y la zaga central estaría integrada por Cristian Romero y Nicolás Otamendi.
La alternativa es modificar el dibujo táctico y sumar un defensor central más, una variante que ya utilizó en distintos momentos de su ciclo. Esa posibilidad permitiría reforzar el mediocampo y darle mayor libertad a algunos futbolistas en ataque.
En la zona media, De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister aparecen como números puestos siempre que estén en plenitud física. Más adelante, Messi volverá a ser la referencia futbolística y emocional del equipo, acompañado por Lautaro Martínez y Thiago Almada, uno de los jugadores que más creció durante el último año.
Argentina afrontará este Mundial con la presión lógica de defender la corona, pero también con la confianza de un ciclo que ya acumula títulos y experiencia en los escenarios más exigentes. El debut frente a Argelia marcará el inicio de un nuevo desafío para una generación que busca seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol argentino.