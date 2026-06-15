Mundial 2026

Túnez echó a su técnico tras la goleada ante Suecia y marcó un antecedente inédito

La Federación Tunecina destituyó a Sabri Lamouchi horas después de la derrota 5-1 en el debut. Nunca antes una selección había despedido a su entrenador tras disputar un solo partido en una Copa del Mundo.