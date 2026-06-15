La goleada sufrida ante Suecia en el estreno del Mundial 2026 tuvo consecuencias inmediatas para Túnez. La Federación Tunecina de Fútbol decidió despedir al entrenador Sabri Lamouchi apenas horas después de la caída por 5 a 1 en el Grupo F.
Túnez echó a su técnico tras la goleada ante Suecia y marcó un antecedente inédito
La Federación Tunecina destituyó a Sabri Lamouchi horas después de la derrota 5-1 en el debut. Nunca antes una selección había despedido a su entrenador tras disputar un solo partido en una Copa del Mundo.
La información fue confirmada por distintos medios internacionales y convierte al caso en un antecedente inédito en la historia de las Copas del Mundo: nunca una selección había destituido a su director técnico después de un único encuentro disputado en el torneo.
Un ciclo que duró apenas cinco partidos
Lamouchi había asumido el cargo en enero de este año, tras la salida de Sami Trabelsi. Su paso por el seleccionado fue breve: dirigió apenas cinco encuentros, con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas.
El duro revés frente a Suecia terminó acelerando una decisión que sorprendió incluso dentro del ambiente mundialista. Las Águilas de Cartago quedaron últimas en su grupo y comprometieron sus chances de clasificación en apenas una jornada.
El golpe ante Suecia
El conjunto escandinavo fue ampliamente superior en el debut y se impuso por 5 a 1 con una actuación destacada de Yasin Ayari, autor de dos goles. También marcaron Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, mientras que Omar Rekik descontó para los africanos.
La derrota expuso las dificultades defensivas del seleccionado tunecino y profundizó las dudas sobre un proceso que había comenzado apenas seis meses antes del inicio de la Copa del Mundo.
Un antecedente sin comparación
A lo largo de la historia de los Mundiales existieron despidos durante el desarrollo de la competencia, aunque siempre después de al menos dos partidos disputados.
En Francia 1998, Arabia Saudita cesó a Carlos Alberto Parreira tras dos derrotas consecutivas. Ese mismo torneo, Túnez había despedido a Henryk Kasperczak luego de la segunda fecha de la fase de grupos. Corea del Sur también tomó una medida similar con Cha Bum-kun.
Otro caso recordado ocurrió en Alemania 2006, cuando Otto Pfister dejó el banco de Togo en medio de una disputa interna vinculada a premios y pagos del plantel.
La revancha ante Japón
Mientras la federación analiza quién tomará el mando de manera interina, Túnez ya piensa en su próximo compromiso mundialista.
El seleccionado africano volverá a presentarse el 21 de junio ante Japón, en el estadio BBVA de Guadalupe, México, por la segunda fecha del Grupo F. El encuentro aparece como una oportunidad clave para intentar mantenerse con vida en la competencia.