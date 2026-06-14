Japón y Países Bajos protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. En el AT&T Stadium de Arlington, Texas, igualaron 2 a 2 en un partido intenso, cambiante y con emociones hasta los últimos minutos. El resultado dejó abiertas las posibilidades de clasificación en una zona que también integran Suecia y Túnez.
Mundial 2026: Japón sorprendió al final y le empató a Países Bajos
Japón reaccionó dos veces ante Países Bajos y consiguió un valioso empate 2 a 2 en el debut de ambos seleccionados en el Grupo F del Mundial 2026. Cómo quedaron ubicados.
La selección neerlandesa asumió el protagonismo desde el comienzo. Con mayor posesión de pelota y una propuesta ofensiva basada en la circulación rápida, buscó imponer condiciones frente a un rival que apostó a la solidez defensiva y a las transiciones veloces para generar peligro.
Durante la primera mitad, Países Bajos generó las situaciones más claras, aunque se encontró con una defensa japonesa ordenada y con intervenciones seguras del arquero Zion Suzuki. El conjunto asiático también mostró argumentos para inquietar, especialmente a través de la velocidad de Takefusa Kubo y Daizen Maeda.
Un segundo tiempo cargado de emociones
Las emociones llegaron tras el descanso. A los cinco minutos del complemento, el capitán Virgil van Dijk abrió el marcador con un preciso cabezazo luego de una acción de pelota detenida y puso en ventaja a los dirigidos por Ronald Koeman.
La respuesta japonesa no tardó en llegar. Keito Nakamura encontró espacios en la frontal del área y sacó un remate que terminó en el fondo de la red para establecer el 1 a 1. El gol fortaleció anímicamente al conjunto asiático, que comenzó a disputar el control del juego.
Sin embargo, Países Bajos volvió a golpear. Crysencio Summerville culminó una buena acción colectiva con una definición cruzada para recuperar la ventaja y encaminar a los europeos hacia una victoria que parecía asegurada.
Kamada tuvo la última palabra
Cuando el encuentro ingresaba en su tramo final y la "Naranja Mecánica" administraba la diferencia, Japón encontró una nueva oportunidad. A los 89 minutos, Daichi Kamada aprovechó una pelota parada y decretó el empate definitivo, desatando el festejo de los futbolistas asiáticos.
El 2 a 2 terminó reflejando el desarrollo del partido. Países Bajos mostró momentos de superioridad y dominio territorial, mientras que Japón volvió a exhibir la capacidad competitiva que lo llevó a convertirse en una de las selecciones más respetadas fuera de Europa y Sudamérica.
Con este resultado, ambos equipos sumaron un punto en el inicio del Grupo F y quedaron a la espera del duelo entre Suecia y Túnez. La igualdad mantiene el suspenso en una de las zonas más equilibradas de la Copa del Mundo y deja abierta la pelea por los boletos a la próxima ronda.
Los goles