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Alemania goleó 7-1 a Curazao en el debut del Grupo E

Los teutones demostraron todo su potencial ante los caribeños en el NRG Stadium de Houston.

El conjunto dirigido por Nagelsmann no dio tregua a su rival, demostrando superioridad con un juego ofensivo que dejó sin opciones al debutante caribeño. Foto: Reuters / Troy Taormina.El conjunto dirigido por Nagelsmann no dio tregua a su rival, demostrando superioridad con un juego ofensivo que dejó sin opciones al debutante caribeño. Foto: Reuters / Troy Taormina.
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Alemania goleó 7-1 a Curazao en el NRG Stadium de Houston en el inicio del Grupo E del Mundial 2026, con Felix Nmecha abriendo el marcador a los cinco minutos y una sucesión de goles de Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

La selección teutona mostró control desde el inicio, dominando la posesión y creando ocasiones tempranas. Nmecha marcó a los cinco minutos y el gol rápido marcó el ritmo del partido.

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Curazao, en tanto, tuvo su debut en la Copa del Mundo. El equipo caribeño anotó, además, su primer tanto en la máxima competición de la FIFA.

Goles

Con los tantos de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz por duplicado, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann no dejó dudas e hizo el encuentro que se pronosticaba en la previa, aunque sufrió el tanto de Livano Comenencia en el primer tiempo.

El conjunto alemán tomó rápidamente el control del marcador a los seis minutos gracias a Felix Nmecha, quien abrió la cuenta y parecía encaminar una tarde tranquila para Die Mannschaft.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Germany v Curacao - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 14, 2026 Curacao's Livano Comenencia celebrates scoring their first goal REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAYComenencia anotó el primer gol en la historia de los mundiales para Curazao. Foto: REUTERS / Annegret Hilse.

Sin embargo, Curazao sorprendió al mundo al alcanzar el empate mediante Livano Comenencia, que aprovechó un balón frontal para convertir el primer gol de su selección en una Copa del Mundo.

La igualdad generó ilusión en el conjunto caribeño, pero Alemania reaccionó con autoridad antes del descanso. Nico Schlotterbeck volvió a poner en ventaja a los europeos con un cabezazo y, poco después, Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal para establecer el 3-1 parcial.

En el complemento no hubo lugar para la sorpresa. Alemania monopolizó el juego y transformó la diferencia futbolística en una goleada. Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav se sumaron a la lista de goleadores para ampliar la ventaja hasta el 6-1, reflejando el dominio absoluto del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Germany v Curacao - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 14, 2026 Germany's Deniz Undav celebrates scoring their sixth goal with Leroy Sane IMAGN IMAGES via Reuters/Maria LysakerCon un arranque arrollador, la selección europea mostró su jerarquía ante un debutante que sorprendió con un gol histórico, pero no pudo sostener el ritmo. Foto: Reuters / Maria Lysaker.

Con seis anotadores distintos a lo largo de la tarde, Alemania cerró la cuenta con un nuevo tanto de Havertz, que firmó su doblete personal y decretó el definitivo 7-1.

Alemania arrancó su participación con una exhibición ofensiva y quedó momentáneamente en lo más alto del Grupo E, a la espera del resultado entre Ecuador y Costa de Marfil.

Síntesis

Resultado: Alemania 7-1 Curazao.

Estadio: NGR.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos). VAR: Hamza El-Fariq (Marruecos).

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Tatith Chong, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Goles en el primer tiempo: 6m Felix Nmecha (A); 21m Livano Comenencia (C); 38m Nico Schlotterbeck (A); 50m Kai Havertz -penal- (A).

Goles en el segundo tiempo: 2m Jamal Musiala (A); 23m Nathaniel Brown (A); 33m Deniz Undav (A); 43m Kai Havertz (A).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Jeremy Antonisse por Hansen (C); 19m Deniz Undav por Musiala (A); 20m Jearl Margaritha por Locadia (C); 28m David Raum por N. Brown (A); Antonio Rüdiger por Tah (A); Leon Goretzka por Nmecha (A); 38m Gervane Kastaneer por Chong (C); Waldemar Anton por Kimmich (A).

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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