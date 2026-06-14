Australia dio una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo 2026 al derrotar este domingo por 2 a 0 a Turquía en el BC Place de Vancouver, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D.
Australia sorprendió a Turquía y arrancó con una victoria en el Grupo D del Mundial 2026
El seleccionado oceánico se impuso por 2 a 0 en Vancouver con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe. Pese al dominio territorial de los turcos, los australianos fueron más efectivos y sumaron tres puntos importantes en su estreno mundialista.
El conjunto dirigido por Tony Popovic aprovechó sus oportunidades, sostuvo una sólida estructura defensiva y comenzó el torneo con una victoria que lo deja bien posicionado de cara a la clasificación.
El partido enfrentaba a dos selecciones con expectativas diferentes. Turquía regresaba a un Mundial después de 24 años y llegaba respaldada por una generación de futbolistas con presencia en las principales ligas europeas.
Australia, en cambio, apostó por un plantel joven y una propuesta basada en el orden táctico y las transiciones rápidas.
Efectividad australiana frente al dominio turco
Desde el inicio, Turquía asumió el protagonismo con mayor posesión de balón y una constante búsqueda del arco rival. Liderados por figuras como Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu, los europeos intentaron imponer condiciones mediante la circulación y la presión alta.
Sin embargo, se encontraron con un rival disciplinado y bien plantado en defensa.
Australia esperó su momento y encontró la ventaja a los 27 minutos del primer tiempo. En una rápida salida de contraataque, Nestory Irankunda aprovechó los espacios que dejó la defensa turca y definió con precisión para establecer el 1 a 0. El tanto modificó el desarrollo del encuentro y obligó a Turquía a asumir aún más riesgos en ataque.
Durante el resto de la primera etapa y gran parte del complemento, el conjunto europeo manejó la pelota y generó situaciones, aunque sin la claridad necesaria para vulnerar al arquero Patrick Beach.
El guardameta australiano respondió con seguridad en los momentos más comprometidos y se convirtió en una de las figuras del partido.
Las estadísticas reflejaron el predominio turco en varios aspectos del juego. Turquía registró una amplia superioridad en la posesión y acumuló numerosos remates, pero no logró traducir ese control en goles. Australia, por el contrario, mostró una gran capacidad para capitalizar sus oportunidades.
Un triunfo que cambia el panorama del grupo
Cuando Turquía buscaba con insistencia el empate, Australia encontró el golpe definitivo. A los 75 minutos, Connor Metcalfe recibió fuera del área y sacó un remate que terminó en el fondo de la red para sellar el 2 a 0.
El gol terminó de inclinar el encuentro y desató el festejo de los australianos, conscientes de la importancia del resultado.
El triunfo adquiere un valor especial para los "Socceroos" porque se produjo ante una selección considerada favorita por buena parte de los analistas y porque les permite comenzar el torneo con confianza.
Además, la actuación de varios futbolistas jóvenes alimenta las expectativas sobre el potencial del equipo en esta Copa del Mundo.
Para Turquía, en cambio, la derrota representa un llamado de atención. El equipo mostró capacidad para generar juego y controlar el desarrollo, pero dejó en evidencia dificultades para concretar sus oportunidades y sufrió cada vez que Australia encontró espacios para contraatacar.
Tras el encuentro, el entrenador Vincenzo Montella reconoció que su equipo deberá corregir errores rápidamente para mantenerse con chances de avanzar a la siguiente fase.
La victoria deja a Australia con tres puntos en el Grupo D, donde también compiten Estados Unidos y Paraguay.
En la próxima jornada, los australianos enfrentarán al seleccionado estadounidense, mientras que Turquía buscará recuperarse frente a Paraguay en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones mundialistas.