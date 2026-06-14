Mundial 2026

Australia sorprendió a Turquía y arrancó con una victoria en el Grupo D del Mundial 2026

El seleccionado oceánico se impuso por 2 a 0 en Vancouver con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe. Pese al dominio territorial de los turcos, los australianos fueron más efectivos y sumaron tres puntos importantes en su estreno mundialista.