#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mundial 2026

Australia sorprendió a Turquía y arrancó con una victoria en el Grupo D del Mundial 2026

El seleccionado oceánico se impuso por 2 a 0 en Vancouver con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe. Pese al dominio territorial de los turcos, los australianos fueron más efectivos y sumaron tres puntos importantes en su estreno mundialista.

Australia dio una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo 2026 Créditos: Reuters/Simon FearnAustralia dio una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo 2026 Créditos: Reuters/Simon Fearn
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Australia dio una de las primeras sorpresas de la Copa del Mundo 2026 al derrotar este domingo por 2 a 0 a Turquía en el BC Place de Vancouver, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

El conjunto dirigido por Tony Popovic aprovechó sus oportunidades, sostuvo una sólida estructura defensiva y comenzó el torneo con una victoria que lo deja bien posicionado de cara a la clasificación.

El partido enfrentaba a dos selecciones con expectativas diferentes. Turquía regresaba a un Mundial después de 24 años y llegaba respaldada por una generación de futbolistas con presencia en las principales ligas europeas.

Australia, en cambio, apostó por un plantel joven y una propuesta basada en el orden táctico y las transiciones rápidas.

Efectividad australiana frente al dominio turco

Desde el inicio, Turquía asumió el protagonismo con mayor posesión de balón y una constante búsqueda del arco rival. Liderados por figuras como Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu, los europeos intentaron imponer condiciones mediante la circulación y la presión alta.

Sin embargo, se encontraron con un rival disciplinado y bien plantado en defensa.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey - BC Place, Vancouver, Canada - June 13, 2026 Australia players celebrate after the match REUTERS/Agustin MarcarianEl partido enfrentaba a dos selecciones con expectativas diferentes. Créditos: REUTERS/Agustin Marcarian

Australia esperó su momento y encontró la ventaja a los 27 minutos del primer tiempo. En una rápida salida de contraataque, Nestory Irankunda aprovechó los espacios que dejó la defensa turca y definió con precisión para establecer el 1 a 0. El tanto modificó el desarrollo del encuentro y obligó a Turquía a asumir aún más riesgos en ataque.

Durante el resto de la primera etapa y gran parte del complemento, el conjunto europeo manejó la pelota y generó situaciones, aunque sin la claridad necesaria para vulnerar al arquero Patrick Beach.

El guardameta australiano respondió con seguridad en los momentos más comprometidos y se convirtió en una de las figuras del partido.

Las estadísticas reflejaron el predominio turco en varios aspectos del juego. Turquía registró una amplia superioridad en la posesión y acumuló numerosos remates, pero no logró traducir ese control en goles. Australia, por el contrario, mostró una gran capacidad para capitalizar sus oportunidades.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey - BC Place, Vancouver, Canada - June 13, 2026 Australia players celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Simon FearnEl segundo gol terminó de inclinar el encuentro . Créditos: Reuters/Simon Fearn

Un triunfo que cambia el panorama del grupo

Cuando Turquía buscaba con insistencia el empate, Australia encontró el golpe definitivo. A los 75 minutos, Connor Metcalfe recibió fuera del área y sacó un remate que terminó en el fondo de la red para sellar el 2 a 0.

El gol terminó de inclinar el encuentro y desató el festejo de los australianos, conscientes de la importancia del resultado.

Mirá tambiénEn un partido aburridísimo, Brasil y Marruecos se repartieron puntos

El triunfo adquiere un valor especial para los "Socceroos" porque se produjo ante una selección considerada favorita por buena parte de los analistas y porque les permite comenzar el torneo con confianza.

Además, la actuación de varios futbolistas jóvenes alimenta las expectativas sobre el potencial del equipo en esta Copa del Mundo.

Para Turquía, en cambio, la derrota representa un llamado de atención. El equipo mostró capacidad para generar juego y controlar el desarrollo, pero dejó en evidencia dificultades para concretar sus oportunidades y sufrió cada vez que Australia encontró espacios para contraatacar.

Mirá tambiénHorarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este domingo 14 de junio

Tras el encuentro, el entrenador Vincenzo Montella reconoció que su equipo deberá corregir errores rápidamente para mantenerse con chances de avanzar a la siguiente fase.

La victoria deja a Australia con tres puntos en el Grupo D, donde también compiten Estados Unidos y Paraguay.

En la próxima jornada, los australianos enfrentarán al seleccionado estadounidense, mientras que Turquía buscará recuperarse frente a Paraguay en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones mundialistas.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Estados Unidos
Canadá
Paraguay
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro