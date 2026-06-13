Lo que en los papeles era el partido de la jornada, terminó siendo un verdadero aburrimiento. Brasil y Marruecos empataron 1-1 en Nueva Jersey por el debut en el Mundial 2026.
En un partido aburridísimo, Brasil y Marruecos se repartieron puntos
Fue 1-1 en Nueva Jersey, Saibari y Vini Jr. marcaron los únicos dos goles de un encuentro que prometía mucho más.
El gol marroquí lo marcó Ismael Saibari a los 21 minutos.
11 minutos después, Vini Jr. empató todo con un auténtico golazo
Marruecos fue el que mejor arrancó el encuentro y durante varios pasajes del primer tiempo dominó la posesión ante una Brasil que no encontraba respuestas. Con Brahim Díaz como conductor y Hakimi proyectándose constantemente por derecha, los africanos generaron las situaciones más peligrosas.
La igualdad llegó por una aparición individual de Vinicius Jr. cuando la Canarinha atravesaba su peor momento. El delantero del Real Madrid recibió sobre la izquierda, encaró hacia el centro y sacó un potente remate cruzado que dejó sin chances a Bono para establecer el 1 a 1.
Lejos de mejorar el espectáculo, el segundo tiempo fue perdiendo intensidad con el correr de los minutos. Brasil tuvo más la pelota, pero mostró pocas ideas para romper el orden defensivo marroquí, mientras que el conjunto africano ya no logró sostener el ritmo que había impuesto en la primera mitad.
Las modificaciones de Carlo Ancelotti tampoco cambiaron demasiado el desarrollo. Neymar, lesionado, permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes, mientras la selección brasileña seguía dependiendo casi exclusivamente de las apariciones de Vinicius y Raphinha para inquietar a la defensa rival.
En el tramo final, Marruecos estuvo más cerca de quedarse con la victoria. Alisson respondió con dos atajadas decisivas en tiempo de descuento para evitar la caída de Brasil y sellar un empate que dejó mejores sensaciones en el seleccionado africano que en uno de los máximos candidatos al título.